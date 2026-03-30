Jesús Cintora pone frente al espejo a la portavoz del PP en el Senado tras su cruzada contra RTVE: "Curioso, ¿verdad?"

El PP ha anunciado que empleará su mayoría en el Senado para impulsar una Comisión de investigación contra Radio Televisión Española, a la que acusan de haber perdido "su credibilidad" y "la neutralidad". Además, los populares cree que "se percibe como un instrumento del poder".

"RTVE ha dejado de ser la televisión de todos para ser Telepedro", ha dicho este lunes la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García. Unas declaraciones a las que ya han reaccionado algunos presentadores de la corporación, como el periodista Javier Ruiz.

Al periodista valenciano le ha seguido Jesús Cintora, quien también desde TVE ha comentado la controvertida decisión del PP. El presentador de Malas Lenguas se ha fijado en un detalle de la rueda de prensa que han ofrecido los populares, y no ha dudado en contarlo a los espectadores del programa.

"La misma portavoz del PP en el Senado que ha salido a decir que nos quiere rescatar, regenerar y que dice que somos sumisos, es la misma que en la Comparecencia le preguntaban por Netanyahu, y que impida la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro", ha señalado Cintora.

"La que nos quiere enseñar a no ser sumisos"

Al hilo de esto, el soriano ha dicho que hubiera sido "una buena ocasión para demostrar esa gran libertad que ella dice que tiene, criticar a Netanyahu, ¿no?". "A RTVE sí; a Netanyahu, no. Curioso, ¿verdad?", ha comentado Cintora.

El presentador de Malas Lenguas ha contado a los espectadores que una periodista pregunta a la portavoz del PP en el Senado por Netanyahu y ella "se pone a decir que 'Sánchez mal'".

"¿Esta es la señora o señorita que nos quiere enseñar periodismo, que no se atreve ni a hablar mal de Netanyahu?", se ha preguntado irónicamente Cintora. "Ellos mismos se retratan", ha sentenciado el periodista antes de dar paso a los tertulianos del programa.

La respuesta de RTVE al PP

Radio Televisión Española ha contestado al anuncio del PP de la creación de una comisión de investigación en el Senado. Tras dejar claro su total respeto institucional hacia la Cámara Alta, la corporación se ha amparado en artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación.

Según RTVE la solicitud de esta comisión de investigación es contraria a la normativa, pues "no parece corresponderse con las exigencias comunitarias en materia de independencia de los medios públicos"

Al contrario, la corporación cree que esto "se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo".