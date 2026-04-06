Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ramón Espinar ve la estampa de Juan Carlos I con un grupo de toreros: su reacción deja todo bien claro
Virales
Virales

Ramón Espinar ve la estampa de Juan Carlos I con un grupo de toreros: su reacción deja todo bien claro

El emérito visitó la plaza de toros de Sevilla.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Ramón Espinar, en una imagen de archivo, junto a Juan Carlos I
Ramón Espinar, en una imagen de archivo, junto a Juan Carlos I

El rey emérito Juan Carlos I está siendo protagonista tras asistir el Domingo de Resurrección a la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla junto a su hija, la infanta Elena, y sus nietos Victoria Federica y Felipe Juan Froilán.

Allí fue fotografiado junto a un nutrido grupo de toreros entre los que estaban Morante de la Puebla o Roca Rey. Una estampa que ha dado mucho de que hablar, provocando las críticas de muchos rostros conocidos.

Uno de los que han censurado la visita de Juan Carlos I a Sevilla para asistir a una corrida de toros, además de fotografiarse con varios toreros, ha sido el político y analista Ramón Espinar

"Dentro de otros 25 años nos caemos otra vez del guindo"

El ex portavoz de Podemos en la Asamblea ha publicado un mensaje en X haciéndose una pregunta muy clara sobre la vigencia de la monarquía en España y la posibilidad de que se produzca un cambio significativo a corto plazo.

"¿Sería posible que, en algún momento de nuestra Historia, más temprano que tarde, se pusieran unas cuantas urnas en nuestro país para decidir si queremos escoger a partir de ahora a nuestros jefes o jefas de Estado?", se ha preguntado Ramón Espinar. 

"Si no, pues dentro de 25 años nos caemos otra vez del guindo", ha rematado el ex de Podemos, dejando en el aire esta frase. No es la primera vez que Ramón Espinar critica la monarquía, pues siempre ha defendido la República como mejor modelo de Estado.

Iñaki López: "¿Dará explicaciones?"

Ramón Espinar no es el único que ha reaccionado a las imágenes de Juan Carlos I en la Maestranza de Sevilla. El periodista Iñaki López también se ha hecho una pregunta al hilo de esta cuestión.

"Ayer recibió una ovación en la plaza de toros de Sevilla. Dará "explicaciones" para facilitar su regreso? Regularizará su patrimonio y fundaciones para volver? Qué se aplaudía en la Maestranza?", ha comentado en su cuenta de X sobre Juan Carlos I.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

EL HUFFPOST PARA COMILLAS

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos