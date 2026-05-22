Trump anuncia que no irá a la boda de su hijo este sábado y dispara las alarmas por su mensaje: "Considero importante permanecer en Washington"

La familia Trump está de enhorabuena. Este sábado habrá boda, pero no estarán todos. Donald Trump padre ha comunicado que no podrá asistir al enlace de Donald Trump Jr. y su futura esposa, Bettina Anderson. La historia no sería ni noticiosa si no fuera por la continuación del mensaje con el que ha anunciado su 'baja'.

"Las circunstancias relacionadas con el Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América me lo impiden. Considero importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca durante este importante período", ha escrito Trump padre en Truth Social.

De inmediato, las alarmas se han disparado en varias direcciones. La boda coincide con una fase clave de las negociaciones entre EEUU e Irán, que continúan en la búsqueda de un acuerdo total... o de una ruptura total que reinicie la guerra.

Por si fuera poco, hay otro miedo, que apunta a Cuba. Las últimas y repetidas declaraciones de la Administración Trump con respecto a una posible "intervención" contra el régimen comunista de la isla caribeña y el movimiento de imputar ahora cuatro cargos de asesinato contra Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos en 1996 inquietan en todo el planeta. Es un modus operandi no demasiado diferente al usado contra Nicolás Maduro para abonar el camino previo a la captura del por entonces líder todopoderoso venezolano.

Se añade otro 'miedo'. Muchas de las grandes operaciones militares e internacionales iniciadas por EEUU en el nuevo mandato de Trump han tenido lugar en sábado aprovechando que la Bolsa ya cerró, a fin de evitar turbulencias económicas inmediatas.

Una boda íntima

Con respecto a la boda, fuentes conocedoras han detallado que se tratará de un evento íntimo, muy lejos de lo que podría ser tratándose del hijo del presidente de EEUU y de una personalidad de la high society de Palm Beach, como es Bettina Anderson.

Apenas acudirán familiares cercanos (y ya se ve que no todos) y los amigos más íntimos, en total unas 50 personas. El enlace y la posterior celebración tendrán lugar en una pequeña isla de las Bahamas.

En la lista de excusas para no acudir a una boda, veremos si Trump padre se sitúa en el puesto número 1 por una razón de máximo peso... o si ha hecho la clásica bomba de humo.