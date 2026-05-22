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Análisis sobre 'lo de Zapatero' hay muchos; sentencias como la de Gonzalo Bernardos, muy pocas
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Análisis sobre 'lo de Zapatero' hay muchos; sentencias como la de Gonzalo Bernardos, muy pocas

Después de escuchar el breve alegato de Felipe González, el economista ha sido aún más conciso y aún más claro.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Gonzalo Bernardos, en 'Más Vale Tarde' el 22 de mayo
Gonzalo Bernardos, en 'Más Vale Tarde' el 22 de mayoLASEXTA

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sigue removiendo la actualidad política española. Más de tres días después del contundente auto del juez Calama contra el expresidente del Gobierno en el marco de las investigaciones por el rescate de 'Plus Ultra', las reacciones no decaen.

Los parlamentos son un constante campo de debate sobre Zapatero; las ruedas de prensa políticas, lo mismo y, por supuesto, las tertulias televisivas y radiofónicas no iban a ser menos. Cada quien tiene algo que aportar en el asunto de la semana y veremos de cuánto más tiempo. El último ha sido este mismo viernes por la tarde el otro expresidente socialista del Gobierno, Felipe González, en una reacción tan breve como reveladora

Hay tantas reacciones que cuesta encontrar 'motivos' para destacar unas sobre otras, pero esta del economista Gonzalo Bernardos en Más Vale Tarde (laSexta) ciertamente es llamativa. 

Tras analizar la vis fiscal de la trama del rescate a Plus Ultra y la aparición de sociedades off-shores, el conocido comunicador y experto en economía ha asegurado que "El futuro de Zapatero será el futuro del PSOE", una reflexión  que asegura no es suya, sino que es así "porque así lo ha dicho Pedro Sánchez". El actual líder socialista y jefe del Ejecutivo no ha hablado apenas, pero sí quiso mostrar "todo mi apoyo" al influyente exmandatario nacional y ex secretario general socialista.

En el turno de análisis de la actualidad del magazine, Gonzalo Bernardos se ha sumado al shock generalizado, pero sí ha querido marcar distancias con otros casos. Para él, "el gran zasca (a Zapatero) es que el juez Calama no le ha hecho víctima", en referencia a que no ha querido ejercer medidas cautelares severas junto a la imputación por varios presuntos delitos. 

Por ejemplo, ha destacado la decisión del juez de la Audiencia Nacional de no decretar su ingreso en prisión provisional o no ordenar el registro de su domicilio privado, limitándose a un registro en el despacho del expresidente en la calle Ferraz, enfrente de la sede del PSOE, y a un bloqueo "parcial" de sus cuentas bancarias.

"El juez Calama no tiene nada que ver con el juez Peinado... Yo quiero para mi país muchísimos jueces Calama", ha sentenciado Gonzalo Bernardos en comparación entre el titular del 'caso Zapatero' y el responsable de la investigación contra Begoña Gómez.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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