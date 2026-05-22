Análisis sobre 'lo de Zapatero' hay muchos; sentencias como la de Gonzalo Bernardos, muy pocas

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sigue removiendo la actualidad política española. Más de tres días después del contundente auto del juez Calama contra el expresidente del Gobierno en el marco de las investigaciones por el rescate de 'Plus Ultra', las reacciones no decaen.

Los parlamentos son un constante campo de debate sobre Zapatero; las ruedas de prensa políticas, lo mismo y, por supuesto, las tertulias televisivas y radiofónicas no iban a ser menos. Cada quien tiene algo que aportar en el asunto de la semana y veremos de cuánto más tiempo. El último ha sido este mismo viernes por la tarde el otro expresidente socialista del Gobierno, Felipe González, en una reacción tan breve como reveladora

Hay tantas reacciones que cuesta encontrar 'motivos' para destacar unas sobre otras, pero esta del economista Gonzalo Bernardos en Más Vale Tarde (laSexta) ciertamente es llamativa.

Tras analizar la vis fiscal de la trama del rescate a Plus Ultra y la aparición de sociedades off-shores, el conocido comunicador y experto en economía ha asegurado que "El futuro de Zapatero será el futuro del PSOE", una reflexión que asegura no es suya, sino que es así "porque así lo ha dicho Pedro Sánchez". El actual líder socialista y jefe del Ejecutivo no ha hablado apenas, pero sí quiso mostrar "todo mi apoyo" al influyente exmandatario nacional y ex secretario general socialista.

En el turno de análisis de la actualidad del magazine, Gonzalo Bernardos se ha sumado al shock generalizado, pero sí ha querido marcar distancias con otros casos. Para él, "el gran zasca (a Zapatero) es que el juez Calama no le ha hecho víctima", en referencia a que no ha querido ejercer medidas cautelares severas junto a la imputación por varios presuntos delitos.

Por ejemplo, ha destacado la decisión del juez de la Audiencia Nacional de no decretar su ingreso en prisión provisional o no ordenar el registro de su domicilio privado, limitándose a un registro en el despacho del expresidente en la calle Ferraz, enfrente de la sede del PSOE, y a un bloqueo "parcial" de sus cuentas bancarias.

"El juez Calama no tiene nada que ver con el juez Peinado... Yo quiero para mi país muchísimos jueces Calama", ha sentenciado Gonzalo Bernardos en comparación entre el titular del 'caso Zapatero' y el responsable de la investigación contra Begoña Gómez.