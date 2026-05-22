Quién es Tomás Olivo, el empresario murciano que ha comprado la sede de Telefónica en Gran Vía por más de 200 millones de euros

El paisaje de una de las grandes arterias del centro de Madrid cambiará muy pronto. Aunque sea un cambio simbólico, es de relevancia. El histórico edificio Telefónica en la Gran Vía ha dejado de pertenecer a la empresa de telecomunicaciones. Ahora, su nuevo dueño es un empresario murciano, de nombre Tomás Olivo. La pregunta es obvia, ¿y quién es él?

Como esto no es un homenaje a José Luis Perales no nos vamos a preguntar aquello de en qué lugar se enamoro del edificio, pero la figura de Tomás Olivo sí merece un análisis.

Telefónica anunció el jueves a última hora una operación que superará los 200 millones de euros y que había generado el interés de numerosas familias y fondos internacionales, desde EEUU hasta Italia, como detalla El País.

A sus 76 años, Tomás Olivo es la persona que encabeza de General de Galerías Comerciales y se sitúa nada menos que en la sexta posición de grandes fortunas en España en 2025 en la Lista Forbes. Eso traducido a dinero contante y sonante significa que cuenta con un patrimonio neto de 4.600 millones de euros.

El mismo diario revela un detalle clave para explicar la progresión de Tomás Olivo y su entidad General de Galerías Comerciales. Un año antes en el ranking de fortunas españolas, 'apenas' llegaba al duodécimo puesto, con 2.700 millones. En 12 meses ha aumentado su poderío económico en unos 1.900 millones.

General de Galerías Comerciales, como indica su nombre, es la responsable de la explotación de grandes parques y superficies comerciales en España. Entre su cartera de activos, los muy conocidos centros comerciales Nevada en Armilla (Granada) o La Cañada, en Marbella (Málaga). Es, además, el segundo mayor accionista de Unicaja Banco, la sexta entidad bancaria a nivel español.

La noticia de la venta la adelantó el diario local Nuevo Digital Murcia y, a falta de la firma definitiva, responde a la estrategia de 'desinversión de activos inmobiliarios no estratégicos' que ha venido llevando a cabo Telefónica desde que Marc Murtra se hizo con el poder.

El citado digital murciano aclara que aún no está claro qué uso le dará Tomás Olivo a su nuevo 'local', todo un rascacielos de 32.000 metros cuadrados repartidos en 13 plantas.