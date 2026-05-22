Más cerca de 'P fkn R': qué esperar de la llegada de Bad Bunny a España

"Si te quieres divertir...", como reza la canción NuevaYol, probablemente en las próximas tres semanas, la mejor opción para hacerlo sea un concierto de los 12 que Bad Bunny va a dar en nuestro país. Una cita marcada en rojo desde hace un año en el calendario por sus seguidores y por buena parte de los españoles ya que Benito ha batido el récord de entradas vendidas con más de medio millón de tickets.

El puertorriqueño aterriza este viernes en Barcelona después de seis años sin pisar España y que, precisamente, han sido los años más fructíferos de su carrera. Benito actuará los días 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic de la ciudad condal y el 30 y 31 de mayo, y el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio de 2026 hará lo propio en el Riyadh Air Metropolitano.

Lo hace con la expectación de una gira cuyas imágenes ya han corrido como la pólvora en redes sociales, especialmente durante su residencia en El Coliseo de Puerto Rico, que tuvo lugar de julio a septiembre del pasado 2025.

Gracias a esta residencia y al tour que le ha llevado ya por buena parte de Latinoamérica, Australia y Japón, que ahora llega a Europa, se conoce ya el escenario, dividido en partes, como la famosa Casita, donde se han dado cita numerosos rostros conocidos que han ido de Karol G a Pedro Pascal, pasando por LeBron James, Penélope Cruz o Kylian Mbappé.

También se ha conocido buena parte de su setlist con todas las canciones del disco Debí Tirar Más Fotos, que le alzó con el Grammy a Álbum del año, pero también con otras tantas que no han sonado en directo en España desde que actuase en 2019 como parte de su gira x100pre y que le han llevado a ser el artista más escuchado durante cuatro años en Spotify.

La sorpresa de la "canción exclusiva" y las colaboraciones, de los rumores de Rosalía a Quevedo

Buena parte del setlist de los conciertos que, aunque ha variado, se ha compuesto de este último álbum y de temas de Un verano sin ti (2022), YHLQMDLG (2020) o Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023), álbumes posteriores a su última parada por nuestro país.

Aunque siguiendo las tendencias de grandes estrellas, como Taylor Swift que tocaba al piano un tema inédito en cada una de las fechas de The Eras Tour o las versiones de artistas locales de Dua Lipa, Bad Bunny guarda la incógnita de cuál será la "canción exclusiva" que interpretará y que no repite en otros conciertos, tal y como él mismo anuncia en una nota de voz que se escucha tras Monaco.

Ahí se han mezclado versiones y colaboraciones como la de Becky G con Mayores en Santiago de Chile o canciones icónicas como ese Soy Peor o A tu merced. Pero si hay algo con lo que el de Puerto Rico espera sorprender a sus seguidores es con alguna colaboración. La más sonada: Rosalía, la única artista española con la que ha colaborado. Se espera (y así se juega en las casas de apuestas) que Rosalía esté presente para cantar La noche de anoche en la segunda noche en Barcelona, pues la tendencia que ha mantenido en su tour por Latinoamérica es que la primera noche no hay invitados.

Rosalía y Bad Bunny en el videoclip de 'La noche de anoche'. YouTube

Lo cierto es que la catalana cantó este tema en los conciertos del Lux Tour en Lyon y París, pero la eliminó posteriormente del repertorio, algo que algunos ven como un claro “preparatorio” para la visita de Benito. Además, la catalana no comenzará hasta el 4 de junio su gira en Estados Unidos.

Otros de los nombres que han cobrado fuerza como posible colaboración en alguno de los conciertos ha sido el de Quevedo. Lo cierto es que, más allá de su éxito nacional, el canario llegó a la escena global con su sesión con Bizarrap y muchos han comparado su reciente trabajo sobre sus raíces El baifo, con el proyecto de Bad Bunny.

También se ha hablado de que pudiera subir al escenario a otros nombres como Alejandro Sanz, con el que Bad Bunny ha coincidido en varias citas como los premios Grammy o incluso Jorge Drexler, que ha popularizado el Yo perreo sola del puertorriqueño en versión milonga. Otros nombres que entran en las quinielas (o más bien deseos) de algunos de los fans en redes sociales son Lola Índigo, Bad Gyal e incluso Aitana.

Estos invitados, además de interpretar una canción con Benito, también cantan algunos de sus temas propios juntos. Fue el caso de Julieta Venegas que, tras cantar Lo siento BB, interpretó Lento, o Karol G, que hizo lo propio con Latina Foreva o Si antes te hubiera conocido.

La incógnita de 'La Casita': de la plantilla del Barcelona FC a Penélope Cruz y Javier Bardem

Los rostros conocidos no solo estarán delante del micrófono, también en La Casita, el espacio exclusivo a modo de escenario B, que sigue la imagen de una casa en Humacao, Puerto Rico, y con la que quiere homenajear sus raíces y la lucha ciudadana contra la gentrificación.

Sobre sus tablas se encuentra de forma fija la banda puertorriqueña de rock/indie Chuwi, popular por su colaboración en el tema WELTiTA y que ejercen de teloneros en sus conciertos, a la que se han ido sumando rostros conocidos como Austin Butler, Karol G o Young Miko.

Por 'La Casita' han pasado (y bailado) ya españoles como Penélope Cruz, Javier Bardem, Lola Índigo, Bad Gyal, María y Paco León, Ana de Armas o Quevedo, por lo que se abre la posibilidad de que alguno repita sobre la tarima en alguna de las citas en España. Pero también se abre la posibilidad de que repitan futbolistas que juegan en España como el madridista Kylian Mbappé, lo que no se sabe es si lo hará acompañado de su pareja, la actriz Ester Expósito.

De hecho, entre los rumores más potentes que han corrido por X en las últimas semanas está que la plantilla del FC Barcelona estará "casi al completo" en uno de los dos conciertos de la Ciudad Condal. De hecho, Lamine Yamal es uno de los nombres que más resuenan para estar en esta exclusiva zona.

El boom de las entradas: 12 fechas con sold out, la reventa y la "exclusividad" de 'Los Vecinos'

El fenómeno que despertó la confirmación de nada menos que 12 fechas de Bad Bunny en España después de seis años de ausencia generó toda una locura a la hora de intentar conseguir entradas.

Aunque las 12 fechas de Shakira en su propio Estado Shakira han superado ya a Bad Bunny, las 600.000 entradas de Benito han batido las de Karol G, con 240.000 entradas en el Santiago Bernabéu de Madrid, las de Coldplay, con 225.000 personas en el Estadi Olímpic de Barcelona, o las de Taylor Swift, con su parada de The Eras Tour, también en el Bernabéu, que aunó a 130.000 personas.

La alta demanda del artista que, desde que anunció su gira ha sumado otros hitos históricos como ser el primer latino en ganar el Grammy a Álbum del año o protagonizar el reivindicativo espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, ha hecho que días previos a los conciertos la reventa se haya disparado, y los intentos de fraude también. Hay quien vende en redes sociales supuestas entradas para el concierto a más de 1.000 euros, a pesar de que estas no aseguran un acceso al recinto.

Bad Bunny en su primer día de residencia en Puerto Rico. Kevin Mazur Photography

No obstante, para aquellos que no consiguieron entrada en su momento, Live Nation, la promotora del evento, puso a la venta las entradas en la zona llamada 'Los Vecinos', tanto en Madrid como en Barcelona, justo detrás del escenario y sin asientos numerados.

Según la empresa, esta ubicación "ofrece una vista privilegiada y una experiencia inolvidable". No obstante, la visión está restringida. Estas entradas salieron a la venta por 230,30 euros, a los que había que sumar 27 euros de gastos de gestión. Es decir, 257 euros en total.

Además, aseguraron que la recaudación de estas entradas tendría un fin benéfico, concretamente a la Fundación Good Bunny, creada por el propio artista, "que se centra en apoyar a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas para fomentar el desarrollo del talento en la música, las artes y los deportes".

Todo el 'piquete' para el show: de la colección de Zara a la de Adidas

Pero si hay algo fundamental para cualquier concierto multitudinario que se precie últimamente es un outfit acorde. El dress code de los conciertos se ha vuelto cada vez más elaborado. Pudimos ver angelitos, novias y todo tipo de iconografía religiosa en el Lux Tour de Rosalía. También a personas que lo dieron todo con el look british de la colección de Adidas especial para el regreso de Oasis el pasado 2025. Y la cita con Bad Bunny no iba a ser menos.

El puertorriqueño ha ido haciendo gala de sus raíces también a través de la ropa, luciendo prendas como la pava, el sombrero tradicional de su país en la gala Met, y mostrando ese ‘piquete’, palabra boricua que se relaciona con el orgullo por su estilismo, su actitud o sus raíces.

Para lucir a la perfección en sus conciertos, desde este 21 de mayo, apenas un día antes de la cita en Barcelona, Zara ha lanzado una colección de prendas diseñadas por el propio Bad Bunny bajo el nombre de Benito Antonio. En esta colección, además de asentar su vínculo con el gigante de Inditex y Marta Ortega, que ya marcó en la Super Bowl y la reciente gala Met, podemos encontrar numerosos básicos en distintos colores pastel o negros que van desde bermudas y shorts vaqueros o de algodón fluido a polos y camisetas de rayas e incluso piezas de sastrería.

Con respecto a los precios, en esta colección de Zara se pueden encontrar prendas que van desde los 129 euros de las chaquetas de sastrería o los 140 euros de los bolsos shopper de piel a los 25 euros de las gorras y bandanas. Las camisetas tienen un precio general de 25,95 euros y las sudaderas oscilan entre los 25,95 y los 49,95 euros.

Diez prendas de la colección de Bad Bunny para Zara que querrás llevar a sus conciertos en España La línea 'Benito Antonio' ha salido a la venta este 21 de mayo.

No obstante, salvo contados eslóganes como las letras de Debí Tirar Más Fotos o la frase de su concierto de la Super Bowl "The only thing more powerful than hate is love" no hay mucha seña identificativa del puertorriqueño en las prendas, algo que sí ha llevado a cabo en su línea de merchandising de Adidas.

En ella encontramos camisetas, sudaderas y chaquetas con el diseño clásico de la firma deportiva con el nombre de "Madrid", "Barcelona" y "Lisboa", y una serigrafía con una especie de sello en la parte posterior que indica “De Puerto Rico para el mundo” y la ciudad en cuestión. Estos diseños están disponibles en blanco, rojo, negro y amarillo, y tienen un precio de entre 45 euros en el caso de las camisetas de manga corta a los 100 euros de chaquetas y sudaderas.

Para los fans más fieles que siguen al artista antes del boom de este último disco, también se han disparado un 73% las búsquedas de discos, moda y complementos relacionados con el "conejo malo" en plataformas como Mil Anuncios.