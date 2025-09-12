Joan Baldoví ve esta escena del Congreso y pide que se lo pases "a tu amigo obrero de derechas"

Joan Baldoví ha sido implacable a la hora de definir lo que ocurrió el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, donde gracias a los votos de PP, Vox y Junts quedó paralizada la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas.

Al ver este momento, el diputado de Compromís en la Comunidad Valenciana, ha estallado en X y ha pedido que ese momento se viralice entre los votantes de los partidos que han votado en contra de que la gente trabaje menos horas.

"Pásale esto a tu amigo obrero de derechas: los partidos que vota NUNCA defenderán los avances de la clase trabajadora", ha señalado en un primer momento en X en un mensaje en valenciano.

Y ha proseguido enumerando otras votaciones similares: "Votaron en contra de los ERTE, de la reforma laboral, de la subida del SMI, de la subida de las pensiones y de la gratuidad del transporte".

"Y esta semana, han votado en contra de la reducción de la jornada laboral. Son servidores de la patronal, el pueblo les importa una mierda", ha sentenciado el diputado valenciano.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su cabreo con la derecha catalana por su negativa a apoyar la medida. Eso sí, ha defendido que salvo por las salidas de tonos de Vox, lo que se produjo en el Congreso fue un debate sano y sereno sobre la medida.

"La política es lo que vimos ayer, bueno Vox... pero como vieron ustedes no respondí a Vox, una ristra de insultos como viene siendo habitual, pero creo que el debate que dio el PP, el PNV, que dio todo el mundo es lo que hay que hacer en nuestro país", le dijo a Carlos Alsina.

También comentó en el mismo programa que "la batalla sobre la reducción de la jornada laboral está ganada en la calle. No hay marcha atrás. Los votantes del PP quieren esta medida": "Es el debate que, por fin, España tiene que dar".