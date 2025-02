Joaquín Urías dicta sentencia al hablar así del sistema judicial español

El profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías ha contado en el podcast Por fin es jueves, del canal de LaOtra Izquierda, cómo es el proceso que siguen los jueces para conseguir una plaza y cuál es el problema que trae implícito el sistema.

"En España para convertirte en juez lo único que tienes que demostrar es que tienes que saber cantar. Se aprenden 300 temas de memoria y tienes una prueba oral y teórica ante el Tribunal Supremo en la que se valora que ajustas al tiempo y vocalizas bien", comienza diciendo.

"Se ha negado siempre que haya pruebas por escrito porque no te ven la cara y no saben quién eres, que haya pruebas prácticas y que haya otro tipo de valoraciones que no sea simplemente aprender cosas de memoria", añade.

Entonces, para él, hay que preguntarse si ese es el modelo que se quiere de verdad: "Que haya jueces que estén bien de la cabeza, sepan aplicar el derecho, tengan empatía con los procesos sociales y sean imparciales".

"Si queremos jueces con otras cosas tenemos que buscar otro tipo de control porque a lo visto está que si controlas una cosa consigues gente con esa cosa", añade.

Además, explica que para convertirse en juez hay que pagarle a un juez ante el que vas a ir a recitar y a cantar un día a la semanal: "Él te dice si lo haces bien o mal y suele ser un juez de prestigio o un alto cargo, por ejemplo los del Tribunal Supremo suelen estar muy aclamados. Lo gracioso de los preparadores es que son como tu padrino social y hasta a uno que tiene 60 años se le pregunta sobre quién le preparó".

Eso, sin embargo, tiene un cara oculta: "Muchos cobran en negro, te dicen que no le pagues por Bizum, tarjeta ni nada y sí por un sobre en efectivo. Todo hace pensar que la inmensa mayoría de jueces españoles no declaran a Hacienda el sobresueldo que cobran de la preparación y eso es un mensaje terrible y peligroso que explica muchas cosas".