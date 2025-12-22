El comentario más repetido sobre TVE en cuanto ha empezado el sorteo no falla, pero este año han tomado medidas

Hay una tradición cada 22 de diciembre ya casi tan arraigada como el propio sorteo de la Lotería de Navidad: las críticas a TVE de todos aquellos que quieren escuchar el soniquete de los niños de San Ildefonso y se quejan amargamente de que las locutoras de la cadena pública, Sandra Daviú y Blanca Benlloch, hablen y les impidan oír.

Este año no ha sido una excepción y desde que ha comenzado el sorteo ha habido decenas de usuarios lamentándose porque, con la voz de las periodistas, no podían escuchar perfectamente los números que iban cantando los niños.

Pero este año hay una diferencia con otros: TVE ha dado la opción, a través de RTVE play, de seguir el sorteo de la Lotería sin locución. Es decir, que a través de internet se puede escuchar solo lo que cantan los niños y lo que pasa en el salón de loterías.

El número 70.048 ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie, y ha sido el premio más madrugador de todos. Ha sido vendido íntegramente en la Administración 16 de la calle Barquillo, 10, en Madrid.

El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. Los niños Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao han cantado número y premio y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue han extraído las bolas.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.