Jordi Cruz señala que te puede "ayudar o perjudicar" si haces esto con la manzana: "Esconde un secreto"

El reconocido chef español, Jordi Cruz, uno de los tres jurados del programa de televisión gastronómico MasterChef y propietario de restaurantes como ABaC de Barcelona, que cuenta actualmente con tres estrellas Michelin, ha hablado sobre uno de los secretos de las manzanas que pueden ir bien o mal, especialmente para los que no lo sepan.

"La manzana esconde un secreto que necesitas saber porque te puede ayudar o te puede perjudicar, te lo cuento", ha avisado al principio del vídeo que ha publicado este lunes en su perfil oficial de TikTok (@jordicruzof).

Para contar un factor esencial de esta fruta se ha apoyado en un ejemplo gráfico y directo con dos cuencos de cristal. En uno de ellos había numerosos tomates sin madurar y, en otro, numerosos tomates ya madurados. Pero estos últimos tomates, curiosamente, tenían varias manzanas por encima.

"Aquí tengo buenas manzanas, ¿qué he hecho con ellas? Las he colocado encima de tomates y, como ves, están perfectamente maduros, ¿qué ha pasado aquí?", ha pronunciado Cruz.

"Tengo estos otros (los verdes) que ayer estaban en la misma caja y mira, superverdes. La manzana es muy jefa", ha añadido. Y es que, según ha contado, la manzana suelta un gas que se llama "etileno". "El etileno le dice al resto de frutas, como el tomate, que es una fruta, ¡a madurar! Y empiezan a madurar superrápido", ha revelado.

Por lo tanto, Jordi Cruz ha concluido que si se quiere aprovechar este secreto de la manzana y su etileno, se deben colocar las manzanas con una fruta que se quiera madurar, idealmente con una bolsa de papel por encima, para que el etileno se concentre en los tomates.

Muchos usuarios han reaccionado y no han dudado en agradecerle y preguntarle sobre si pasaría lo mismo con los aguacates. Otros han mencionado que con los plátanos también pasa lo mismo "al tener etileno".