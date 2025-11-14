Jordi Cruz avisa del "error garrafal que todos cometéis" al cocer la pasta: "No lo hagáis jamás" 

El cocinero Jordi Cruz, jurado del programa de TVE MasterChef y dueño del restaurante ABaC de Barcelona, que desde noviembre de 2017 cuenta con tres estrellas Michelin, ha alertado sobre un error que, según afirma, mucha gente comete a la hora de cocer pasta.

En un vídeo publicado en Instagram, donde tiene más de 1,6 millones de seguidores, el chef empieza subrayando que "tiene que haber bastante agua: por cada 100 gramos tiene que haber un litro de agua más o menos".

"Tiene que haber sal en el agua de cocer la pasta. Ni mucha ni poca, la necesaria porque cuando mantequemos, cuando terminemos el plato de pasta en la sartén con la salsa, quizá necesitemos un poquito de líquido y esta agua de cocer la pasta es buenísima para hacerlo", destaca.

Por ejemplo, él dice que ha puesto ocho litros de agua para cocer la pasta y que para esa cantidad echará unos 100 gramos de sal. "¿Aromatizantes en esta agua? ¿Podemos meter un laurel, un ajo, un orégano? ¡No! ¿Por qué? Porque nos interesa la pureza del sabor de la pasta. Y, si no metemos nada, mejor", destaca.

"Hará que la salsa resbale"

"Y el error garrafal que todos cometéis. ¿Lleva o no lleva aceite el agua de cocer la pasta? ¡Nunca! ¿Por qué? Porque lo primero que hará es que la salsa resbale en esta pasta tan buena que tiene unos surquitos pequeñitos a nivel microscópico cundo es muy buena pasta para que la salsa no resbale Esos errores en Italia no os los perdonarían nunca. Así que no los cometáis jamás", insiste.

El popular fabricante de pastas Gallo da algunas recomendaciones más en su web para cocer ese alimento. Por ejemplo: "Echa la pasta a la olla una vez el agua esté ya en ebullición y la sal se haya disuelto. Mantén el fuego lo suficientemente alto durante la cocción para evitar que el proceso se corte".

"Escurrir sí, pero sin pasar por agua la pasta: seguro que tú también lo has hecho en más de alguna ocasión. Debes saber que esa mala costumbre tan extendida restará sabor y sal a la pasta cocida", explica Gallo.