Toni Acosta explica de forma muy clara el motivo por el que se autodefine "feminista radical"
La actriz ha hablado en una entrevista concedida al diario 'El País'.

Alfredo Pascual
La actriz Toni Acosta, durante un acto.GETTY Images

La actriz Toni Acosta se encuentra en plena promoción de su libro Un caracol en mi armario y, por ello, ha concedido una entrevista para el diario El País en la que además de hablar de la publicación también ha repasado su trayectoria profesional y su opinión sobre el feminismo.

Acosta fue entrevistada hace unas semanas en el podcast Poco se habla, conducido por Ana Brito y Xuxo Jones, y confesó ser "feminista radical": "Soy feminista radical y el término feminazi no existe. ¿Cuál es nuestro holocausto, ponerles a planchar? Feminista es que exigimos igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, ¿qué te quedas, a medio camino? O lo eres o no lo eres".

Precisamente por ello ha sido preguntada la protagonista de series como Señoras del hAMPA o de las películas Padre no hay más que uno. Todo ha comenzado con una confesión que le ocurre a mujeres como ella que se dedican al humor: "No solo no se nos toma en serio, sino que no se nos permite opinar, porque como lo que se espera es que seas graciosa, si dices algo serio sobre algo".

"El otro día recibí un comentario que decía: 'Esta que haga películas y se calle'. Creo que viene una corriente fuerte de mandarnos a todas a casa. Como si las cómicas solo estuvieran para hacer reír. Pero graciositas, ¿eh? Sin molestar a nadie", ha añadido la intérprete canaria.

Da la explicación a su postura

Ahí es cuando le han comentado que "encima es 'feminista radical'. Ella ha querido autoconfirmarse: "Claro, radical, que viene de raíz, y porque exijo igualdad de derechos y oportunidades. ¿Que se ha avanzado mucho? Claro. ¿Que queda mucho? También". 

"Las de mi generación nos creímos el cuentito de que íbamos a ser iguales, así que nos ha costado mucho aceptar que todavía no, que tengo que seguir diciendo cosas para que mi hija no sufra desigualdad. Como para no ser radicales", ha rematado la actriz.

