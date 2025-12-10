Esto es lo que se queda Hacienda de la Lotería de Navidad 2025

La magia de la Lotería de Navidad embriaga cada 22 de diciembre. En esta fecha, los despertadores suenan de manera diferente y es que madrugar no se lleva tan mal si el primero que se levanta es un Gordo más o menos perezoso en función de los años.

"4 millones de euros, 4 millones de euros". Una frase que en esta jornada hace levantar a la gente de su asiento, mirar el décimo con una mezcla de nerviosismo e ilusión y, lamentablemente, en la mayoría de los casos, darse cuenta de que tu número no es el agraciado. No obstante, el hecho de que haya muchísimas más posibilidades de que no seas el agraciado con esos 400.000 euros al décimo no quiere decir que no sea este año el indicado. La ilusión no se tiene que perder.

Ahora bien, hay que ser francos, y una parte de esos 400.000 euros al décimo de resultar ganador de El Gordo no van a ser tuyos, y es que Hacienda se lleva una parte. Tal y como está estipulado en la Ley 16/2012 del 27 de diciembre, Hacienda aplica un porcentaje de gravamen del 20% a todos los premios del sorteo que superen los 40.000 euros, todos los demás están libres de este impuesto y se cobrarán íntegros.

Traducido esta última cuestión al ámbito de la Lotería de Navidad, si resultas ganador del Gordo de la Lotería de Navidad, de 400.000 euros por décimo, en primer lugar, se restan esos 40.000 euros exentos de gravamen para aplicar después el 20% de retención a los 360.000 euros restantes. De este modo, cobrarás 328.000 euros limpios.

Dinero que se lleva Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad

Además de El Gordo, este gravamen se aplica a los siguientes premios de la Lotería de Navidad:

Segundo premio: 125.000 euros al décimo, por lo que de resultar ganador percibirás 108.000 euros

Tercer premio: 50.000 euros al décimo, de los cuales percibirás 48.000 euros

A los cuartos premios, cuya cuantía es de 20.000 euros al décimo; y a los quintos, agraciados con 6.000 euros al décimo, no se aplicará tal impuesto de la Agencia Tributaria al estar por debajo de ese mínimo de 40.000 euros que marca la ley.

¿Hay que declarar los premios de la Lotería de Navidad en la Renta?

Tal y como apunta Europa Press, el fisco ya ha retenido ese 20% correspondiente a los premios, por lo que no es necesario declarar los premios en la declaración de la Renta. No obstante, en función de los rendimientos, como por ejemplo, intereses bancarios, que aporte esa cuenta como ganador del premio, sí que deben declararse, tal y como el experto fiscal de TaxDown, Aitor Fernández, en el citado medio.