De la separación de Extremoduro al desconcierto de la gira de despedida o la cancelación por problemas de salud: los últimos convulsos años de Robe Iniesta

Robe Iniesta junto a Iñaki Antón, 'Uoho', en el anuncio de la gira de despedida de Extremoduro en 2019.

Robe Iniesta ha muerto este miércoles a los 63 años. Una noticia que ha llegado como un jarro de agua fría para los seguidores del extremeño, los fans de Extremoduro y, en general, para la escena musical española, de la que Iniesta era, sin duda, un referente. En sus 38 años de trayectoria musical, Iniesta dejó canciones para el recuerdo, tanto con el grupo como en solitario, donde centró su carrera en los últimos cinco años.

Un punto de inflexión para aquellos para los que Jesucristo García, La vereda de la puerta de atrás o So payaso fueron su himno, fue la separación de Extremoduro en 2019, seis años después de su último álbum con canciones originales. Precisamente argumentaron que esa falta de creatividad de nuevas canciones fue uno de los motivos de la disolució.

"Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma", señalaron entonces en un comunicado.

En la misma nota de prensa, señalaron que por “honestidad”, el grupo "prefiere dejarlo aquí" y quedarse "con el recuerdo de tantos años felices". "Seguimos y seguiremos siendo compañeros de viaje, aunque de otra manera, pero siempre compañeros", declararon entonces.

El desconcierto de la gira de despedida de Extremoduro

Posteriormente, el grupo anunció una gira de despedida por España con parada en ocho ciudades españolas entre mayo y junio de 2020. "Esta no es una despedida como la de los toreros. Podríamos habernos despedido en 2014 (cuando acabamos la anterior gira). Nosotros intentamos ser siempre lo más sinceros y decir lo que pensamos en cada momento. Podríamos volver, pero no es la idea. Dejarlo es lo que sentimos ahora", indicó entonces Iniesta.

Sin embargo, esto solo era el principio de un gran desencuentro y caos entre sus seguidores. La pandemia de la covid-19 obligó al aplazamiento de la gira al otoño de 2020 y, posteriormente, volvió a posponerse por razones ajenas a la promotora a la primavera de 2021.

"Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser", dijo en 2021 Iniesta en un comunicado unilateral, donde aseguraba que no tenía sentido posponer los conciertos más de cara a 2022, algo que fue recibido con sorpresa por parte de la promotora.

"No queda otra que adaptarse y hacer otro tipo de espectáculos más acorde con la situación que estamos atravesando. Y cuando todo se arregle, reprogramaremos la gira si es que para entonces todavía sigue teniendo algún sentido", señaló entonces exigiendo el reintegro de las entradas por parte de Live Nation. Por su parte, la empresa anunció que desconocían la decisión del artista y aseguraron que era decisión de él reprogramar las citas.

"En la empresa promotora dicen que la gira de Extremoduro está en mis manos. No os lo creáis, es mentira. Para los religiosos, está en manos de Dios, y para los ateos, en manos de la ciencia", aseguró entonces Iniesta, quien contraatacó asegurando que la decisión última dependía de la promotora.

Finalmente, el conflicto se solucionó en 2021 con un mail de la promotora junto a la ticketera Ticketmaster donde indicaban a los compradores las instrucciones a seguir para la devolución del importe de las entradas. Finalmente, el conflicto acabó en los tribunales ya que Live Nation denunció a Iniesta y Antón por "incumplimiento de contrato".

No obstante, la sentencia de un tribunal de Navarra en 2023 eximió a los músicos asegurando que "la situación sanitaria era crítica" y que "no existe una negativa de los artistas a realizar la gira, sino que la misma debía ser pospuesta hasta que la misma se pudiese celebrar con todas las garantías de seguridad".

Robe Iniesta e Iñaki Uoho Antón en un concierto en 2014. Juan Aguado

La desvinculación de 'Uoho': "En la vida se pierden cosas"

La gira no solo acabó con la formación que tanto fans cosechó a lo largo de sus productivos años de trayectoria, sino también acabó con la relación entre los dos miembros que se mantenían desde 1996, Iniesta e Iñaki Antón 'Uoho'.

En declaraciones a El País, el guitarrista señaló que la relación entre ambos se había perdido también durante estas idas y venidas provocadas por la reprogramación de la gira y el posicionamiento de Antón más cercano al de la promotora.

"Robe y yo hemos sido amigos durante 30 años y hemos sido familia. Mi familia era la suya y la suya la mía. Pero en la vida se pierden cosas. Él me ve diferente a mí, eso me dijo un día. Bueno, pues tengo un familiar menos. En la pandemia perdí otros dos familiares. El camino de la vida está lleno de pérdidas y de hallazgos. Es eso… Es filosofía elemental", señaló entonces el bilbaíno.

La 'Mayéutica' en medio de la tormenta

En pleno caos organizativo de devolución de las entradas, Robe anunció Mierda de filosofía, el que sería el primer adelanto de su quinto disco en solitario, Mayéutica, que se publicó prácticamente a la vez que el desenlace fatal de Extremoduro.

En este trabajo, Robe siguió la estructura en movimientos que ya había hecho en La ley innata de Extremoduro con solo seis canciones, dos de ellas de 10 y 14 minutos de duración respectivamente.

Iniesta llevó el disco de gira en 19 fechas en toda España y, aunque entonces dejaba todavía la puerta abierta a una despedida de Extremoduro, dejó claro que su momento personal y compositivo era otro.

"Creo que tengo la mejor banda que he tenido en mi vida. Somos más un grupo que lo que ha sido Extremoduro nunca, en muchas cosas. Cómo trabajamos canciones o cómo tomamos direcciones artísticas", señaló entonces.

La gira finalizó a principios de 2022 y entonces, Iniesta volvió a meterse en el estudio para componer el que fue su último álbum en solitario Se nos lleva el aire, publicado en diciembre de 2023 con temas como ese Nada que perder, donde asegura que "Volvería a mis adicciones / Si acaso fuera / Si fuera necesario".

El tromboembolismo pulmonar y su retirada definitiva de los escenarios

Como parte de la gira de este último disco, Iniesta tenía previstas dos paradas en Madrid los días 15 y 16 de noviembre de 2024, que se vio obligado a cancelar tras sufrir un tromboembolismo pulmonar. "Estamos abatidos por no poder terminar esta maravillosa gira como lo habíamos planeado, pero no vamos a poner en riesgo la salud de Robe por nada del mundo", señalaron entonces.

Lejos de ser una cancelación temporal, Iniesta anunció a los pocos días una retirada permanente de los escenarios. "Por último, agradeceros a toda la gente que habéis venido a vernos en esta gira tan bonita y que tanto hemos disfrutado. Y deciros que las ganas de volver no nos las quita nada", señaló el artista, quien aseguró entonces que se encontraba bien, pero estaba en casa y tenía que guardar reposo.