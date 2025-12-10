Así es el Phone (3a) Community Edition: el nuevo teléfono de Nothing creado junto a sus fans e inspirado en los 90

Si alguien lo hace diferente en el sector telefónico, ese es Nothing. La compañía británica ha presentado este martes su nuevo smartphone, el Phone (3a) Community Edition, que, realmente, ha nacido de la colaboración y la lluvia de ideas de sus fans.

Este nuevo dispositivo de Nothing ha sido resultado de nueve meses de análisis de más de 700 propuestas y cuatro creadores emergentes. Y es una muestra clara de que sus planes pasan por lo que la gente quiere, sin perder, ni un poco, su seña de identidad.

Este programa de nuevos talentos apuesta por influir en el diseño y el software del smartphone de una forma muy notoria. Desde la marca, aseguran que el interés de sus seguidores ha crecido y que año a año colaboran de una forma más profunda.

Los cuatro ganadores han sido Emre Kayganacl (Diseño de Hardware), Ambrogio Tacconi y Louis Aymond (Diseño de Accesorios), Jad Zock (Diseño del Reloj y del Fondo de Pantalla) y Sushruta Sarkar (Campaña de Marketing), con un premio de 1.000 libras por categoría. Y el resultado ha sido muy innovador, y para qué negarlo, muy Nothing.

Su diseño está inspirado en la estética de finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando la tecnología se mostraba bastante diferente a lo que lo hace en la actualidad. Pero, como suele ser habitual en la marca, el atrevimiento, el color y la nostalgia se mezclan para lograr un dispositivo diferente.

El dispositivo estará disponible en todos los mercados y, por el momento, sólo se han producido 1.000 unidades. La versión de inicio es de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Para poder comprar el modelo de edición limitada, hace falta hacer un registro que estará abierto del 9 al 11 de diciembre. La venta arrancará el próximo 12 de diciembre y su precio será de 379 euros.