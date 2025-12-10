Silvia Intxaurrondo se pronuncia sobre lo del Fiscal General con una foto que lo dice absolutamente todo

Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de La 1, ha dado su opinión sobre la sentencia que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Y lo ha hecho con una palabra tan clara como rotunda. La periodista de TVE ha publicado una imagen en X acompañada de un mensaje muy descriptivo.

"La foto del día: trileros", ha comentado al hilo de una fotografía publicada en El País donde se puede apreciar a un grupo de trileros en La Rambla de Barcelona. El mensaje, que se publicaba en la tarde de ayer, deja entrever el desacuerdo de Silvia Intxaurrondo con la sentencia del Tribunal Supremo.

Por otro lado, la comunicadora se ha preguntado, "como ciudadana", esta mañana en La Hora de La 1 si, "cuando un periódico, como hizo el diario El Mundo, publique un bulo, ¿va a haber alguien que salga a desmentirlo?". En esta línea, ha afirmado que "hay jueces que piensan que es una obligación desmentir ese bulo y otros que van a condenar por desmentirlo".

Silvia Intxaurrondo, en una reflexión que ha lanzado a la mesa, se ha hecho "la gran pregunta": ¿Qué dato revelado dio el Fiscal General del Estado que no se conociese ya? Es una pregunta que la sentencia no resuelve", ha dicho, dando paso a la magistrada Victoria Rosell.

Sobre esta cuestión, la periodista de TVE ha hecho un repaso de lo que dicen "los cinco magistrados que condenan al Fiscal General del Estado sobre los testimonios en la sentencia". "El hecho declarado probado en una sentencia penal no debe depender solo de la percepción sensorial, subjetiva, sino que debe ser valorado aportando algún elemento de acreditación que supere lo meramente subjetivo", ha expuesto.

Según Silvia Intxaurrondo, "el testimonio de los periodistas no sirvió de nada", pese a que "dijeron que el Fiscal General del Estado no era su fuente". Y en esta línea, ha apuntado que "al Tribunal Supremo se le ha olvidado el testimonio de un periodista, de José Precedo, que no está incluido en la sentencia y dijo que su fuente, clarísimamente, ante todo el tribunal, dijo que no era el Fiscal General del Estado.