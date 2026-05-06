Jordi Évole: "Me encantaría que España fuese un país que resistiese a la ola ultraconservadora"

Jordi Évole se sorprende y suelta un "anda ya" cuando en una llamada telefónica se le dice que las noticias que se hacen sobre él en El HuffPost, que este miércoles estrena nueva portada, son de las más leídas del periódico junto con las de la reina Letizia, las de Gabriel Rufián y las de Fernando Simón durante la pandemia.

Si en El HuffPost empieza una nueva temporada con nuevo rostro, Jordi Évole ha cerrado la suya en Lo de Évole con una entrevista exclusiva al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El periodista explica en exclusiva que quizá haya un programa especial con alguien del ámbito internacional antes del verano.

Si el día ha amanecido con el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, abriendo la nueva portada del periódico, el broche de oro lo ponemos con una entrevista a uno de los personajes más queridos por los lectores de El HuffPost.

- Por unir la entrevista de El HuffPost a Carlos Cuerpo con la actualidad, parece que se puede hacer política de otra forma, por lo menos con otro tono.

La irrupción de Carlos Cuerpo en el Gobierno y ahora en la vicepresidencia han establecido otros parámetros de comportamiento. Me hace gracia porque cuando el otro cambia de rol y tú sigues con el mismo, tu rol puede parecer un poco ridículo. Me da la sensación de que el partido de la oposición no ha cambiado el paso a pesar de haber cambiado al vicepresidente. Es bastante gracioso ver cuando le tienen preguntar en las sesiones de control que los ves con el pie cambiado porque están esperando la gran rajada y Carlos Cuerpo no usa ese estilo. Habría que estar atentos a Carlos Cuerpo.

- De hecho el caso de Borja Sémper es curioso, parece que te tienes que ir 10 meses con un cáncer de páncreas para que te dediquen buenas palabras.

De Borja Sémper siempre se ha hablado bastante bien. No creo que solo haya sido el cáncer. Siempre ha sido un perfil bastante respetado del PP. Esa derecha civilizada, europea, que algunos aspiramos a que se instale en España.

- Has terminado temporada con una entrevista al Fiscal General del Estado, ¿qué más se puede pedir?

Siempre se pueden pedir cosas. No descartamos alguna sorpresa antes del verano. Somos un programa que trabaja todo el año y hay entrevistas que salen dentro de la temporada y otras que no. Cuando la que no sale dentro de la temporada es de esas que si no haces ese momento ya no vas a hacer, le pedimos a la cadena abrir una ventana para hacerla. Esta semana ha surgido una cosa, no te puedo contar más, pero igual antes del verano igual tenemos que abrir ventana.

Como no se sabe nada todavía, la temporada queda cerrada con el exfiscal general del Estado. En cuanto a oportunidad de entrevista, nos decían que exagerábamos con lo de la entrevista del año. Entrevista del año podría haber muchas porque hay personajes que siempre están en la palestra, pero en cuanto a este año, si tuviese que elegir a alguien, sería el hombre que ha ocupado el cargo de fiscal general del Estado, que fue condenado a dos años de inhabilitación y que todavía no habíamos visto en una entrevista. Además lo hace de manera larga, amplia, sosegada, con ganas de explicarse. La entrevista tenía muchos ingredientes muy atractivos.

- De esta entrevista puedes decir de qué ámbito o es todo secreto.

Ámbito internacional.

- Decías en la presentación de temporada de Lo de Évole con Juan y Medio en Sevilla que querías entrevistar a Ayuso pero que no había forma.

Después de lo del fiscal creo que todavía tenemos menos posibilidades.

- Salvo la entrevista al exfiscal, no hay ningún político en esta temporada de Lo de Évole.

Hay que que seleccionar muy bien la entrevista política hoy en día. Trabajo en una cadena donde hay mucha política cada día y según con qué entrevista no sé yo si el espectador quedaría satisfecho el domingo por la noche. Nuestra intención es ofrecer el domingo por la noche un producto diferente y novedoso, que cada semana sorprenda. Nos tomamos muy en serio esas premisas de llamar la atención. Ahora meternos más en el tema de la política, más quiere decir cuando no tienes a alguien con una cierta exclusividad. El espectador de Lo de Évole ha entendido bien el concepto del programa. Cuando dejé Salvados, la idea era dejar Salvados, con las cosas que tiene que son muchas y muy buenas, en manos de un fantástico presentador y director que es Gonzo, y continuar batallando en temas sociales. A mí me apetecía entrar en una dinámica más intimista y personal. El espectador nos sigue ya sea entrevistando a Lola Herrera, a Manu Sánchez o al fiscal general. Lo agradezco porque eso me da la vida.

- Has anunciado que Sidosa, el documental de Eduardo Casanova sobre el VIH y que tú produces, estará el 10 de mayo en Atresplayer, ¿por qué crees que ha despertado tanta inquina?

Porque hay gente enferma. Hay una frase de Edu brillante que dice que con VIH se puede vivir pero con odio, no. En este país hay gente enferma de odio. Convivir con VIH no es algo que pertenezca a la izquierda o a la derecha, a la clase alta, a la clase baja. Es transversal. Que haya salido sobre todo gente de la extrema derecha a cargarse el trabajo de Edu a mí me alucina. Ha sido una cosa un poco descorazonadora. Este tío aquí exponiéndose y dando este paso y esta peña intentando cargárselo todo. Han hecho campañas para votar en las webs, una web de estas que hacen...

- Filmaffinity.

Eso. Filmaffinity. Han hecho una campaña para que la película sea menos puntuada. Me entra la risa porque sé cómo funcionan estas cosas, cómo se puede manipular una puntuación de una peli. Lo bueno es cuando vas al cine y ves la reacción de la gente o cuando veamos a partir del domingo la reacción de la gente en Atresplayer. No quiero ni que voten en nada, pero es que la peli está muy bien. Yo sé lo que hemos hecho y sé que es un trabajo que puede ayudar a mucha gente. Acompañar a gente que durante mucho tiempo ha tenido que estar callada, escondida, menospreciada por la sociedad, sólo por eso ya vale la pena esta historia. Es una peli para todos los públicos, no es de nicho, es para verla en familia. Ojalá muchos institutos la pidan para ponerla en clase. Por más que aparezcan estos odiadores profesionales que hacen mucho ruido, Sidosa les va a vencer, a su pesar.

- Tanto con la entrevista al fiscal general como con la promoción de Sidosa te he visto responder en redes a los críticos.

Respondo muy poco pero reconozco que a veces, ante según qué mensajes, prefiero responder porque son salvajadas lo que se está diciendo. Intento responder desde el humor. A mí no me afecta nada de lo que leo sobre nuestro trabajo, ni lo bueno ni lo malo. Ni me flipo con la buena crítica ni me hundo con el desprecio más absoluto que a veces hay en las redes. Me divierte contestar a según quien. El otro día con el fiscal no sé si contesté a tres y había miles de mensajes en las redes. Si los mensajes los dice una persona que creo que tiene un impacto popular importante, ahí sí me gusta decir lo que pienso. No creo en eso de que les das más visibilidad, me da igual. Si la persona a la que contesto es feliz porque he saltado pues mejor para ella. Sigo mi camino, pero ahí está posibilidad de contestar siempre con educación y con humor.

- Los periodistas han pasado a estar también en el foco y son señalados por cierta parte de la derecha mediática, ¿tú tienes miedo a expresarte?

No tengo miedo a expresarme porque si no, no diría lo que digo en las redes, en las entrevistas. No tengo ningún tipo de miedo. Lo que no quiero dejar el terreno de juego para que estén sólo unos en ese terreno de juego. Quiero dar mi batalla en un momento en el que creo que hay que darla porque lo que puede venir me parece chunguísimo para la historia de nuestro país. Ante eso me posiciono clarísimamente. Tengo mis ideas, mi línea editorial, no la disimulo en mi programa, en mis artículos, en mis intervenciones. A mí, de hecho, me gusta no gustarle a según quién.

- Tengo la teoría de que hay una unión entre Salvados-Lo de Évole y Pesadilla en la cocina, de Chicote, porque habéis hecho tantos programas que son un retrato perfecto de cómo ha ido cambiando España. He visto un programa de la temporada tres que era "el mundo musulmán en España".

Sí, sí. Eso era el año 2010. Ha cambiado mucho. Lo que me gusta es encontrarme a gente muy joven, de 18-20 años que me dicen "te veo desde hace muchos años". Desde hace muchos años no puede ser porque cuando nosotros empezamos tenías 12 años o 10. Sí, pero en su casa había que ver Salvados todos los domingos. No te creas que lo dicen con alegría, lo dicen como un suplicio por el que le hacían pasar sus padres. Pero han crecido con nosotros. Eso es súper bonito. Ver cómo nuevas generaciones han venido y nos han acompañado durante todos estos años. Ahora es guay cuando te encuentras a esos chavales ahora me dicen "hay domingos que le tengo que explicarle a mis padres quién es el invitado de Lo de Évole porque ellos no lo saben". Es como si se hubiese dado la vuelta a la tortilla.

- Qué ha pasado en España para que de repente alguien como tú, que eras El Follonero, una persona muy querida, ahora se te vea como alguien politizado. Por Salvados ha pasado todo el mundo. Hasta a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa de Isabel Díaz Ayuso, le regalas un kit de supervivencia. Me acuerdo también de "lo que necesitas es aMAR".

Ya me cansa de hablar de lo de la polarización pero en realidad es algo que se ha instalado, no sólo en España, también en muchos países del mundo. En todo. Se ha tensado la cuerda. Hacen mucho ruido los de los extremos. No voy a comprar a los extremos porque a mí hay un extremo que me parece que su deshumanidad es manifiesta, que es la extrema derecha, las ideas vinculadas con el fascismo. El hecho de no sentir empatía por colectivos minoritarios, por los inmigrantes, hacer bandera de ese racismo, casi con orgullo. Mientras pueda lo voy a combatir. No pienso callarme. Son ideas que nos llevan a una época de nuestra historia perversa, que no volvamos a vivir eso, en el odio al diferente, al minoritario, imponiendo una cultura hegemónica por parte de los que tienen el poder. Yo voy a luchar contra eso.

- ¿Cuándo crees que pasas de ser El Follonero al Jordi Évole de hoy? En el imaginario colectivo parece que es con los programas sobre el fin de ETA desde el País Vasco.

No lo sé. Todo fue muy paulatino. No hubo de un día para otro que yo pasé a hacer un programa a hacer otro. A mí la televisión me ha dado la oportunidad de hacer pasos muy de a poquito. Eso ha hecho que el público haya entendido bien la evolución de El Follonero a lo que somos ahora. No ha habido ninguna consigna.

- ¿Cómo ves a España de aquí a cinco o diez años? ¿Qué te dice tu instinto?

No te voy a hablar desde el instinto, te voy a hablar desde la opinión subjetiva. Me encantaría que España fuese un país que resistiese a la ola ultraconservadora, a la ola neofascista y que aguantase con unos valores que son los que a mí me representan, con los que a mí me han educado y que tienen que ver con la empatía hacia el otro, la solidaridad, el reparto de la riqueza, luchar contra la desigualdad, con el feminismo, con el antirracismo. Me gustaría que desde fuera se nos viese a los españoles como un dique de contención contra todo eso que en otros países está, no sé si arrasando pero, como mínimo, dominando.

-No hay que subestimar el poder del perro.

No sé qué significa, ¿subestimar el poder del perro?

-De Perro Sánchez.

(Risas) Ahhh. No es sólo una cuestión de derecha e izquierda. Hay mucha gente de derechas que no se siente para nada representada con lo que hoy significa la derecha en España. También ven la posibilidad del retroceso que puede padecer el país y en esa masa de votantes estará la decisión de hacia donde vamos. Ojalá que sea un lugar España de resistencia a según qué ideologías y dé ejemplo. Que ya está pasando, que se habla de España fuera de España mucho mejor que en España y a mí eso me hace sentir un cierto orgullo. Igual que me siento orgulloso de que aquí estrenemos una peli que se titula Sidosa. Son cosas que dices oye, yo quiero vivir en un país así. Y ojalá se logre.