Ander Pérez, de producir en 2003 'Dime', de Beth, a hacerse un nombre en la novela de terror

La vida profesional de Jesús María Pérez vivió un antes y un después en 2003 cuando produjo junto a su compañera Amaya Martínez, los componentes del grupo musical Andermay, la canción Dime, con la Beth representó a España en el festival de Eurovisión. Desde entonces Ander Pérez, su nombre artístico -Nemowave es su sello como productor-, ha seguido creando música, pero también se ha lanzado a abrirse camino en el mundo de la literatura.

Este pasado mes de abril ha publicado su tercer libro, El eco que nos persigue (Dolmen Editorial), una novela que es un drama de terror psicológico con toques de novela negra y que está ambientada en el País Vasco.

En ella su autor explica a El HuffPost que, tras publicar un cuento infantil y una segunda novela surgida de relatos que había interconectado, quería seguir con su afán creativo y sacar un libro completo. Además, tenía claro que buscaba una historia que fuera "totalmente cinematográfica".

"Buscaba que fuese muy dinámica, pero también que tuviese mucho drama, mucha introspección de los personajes, desarrollo de los mismos y que fuese terror psicológico, etc. Empecé a escribirla a finales del 2024 y durante todo ese proceso he tenido vivencias personales dramáticas, que ahora parece que el libro las está reflejando. Creo que he hecho un libro que más allá de que sea terror, tiene bastante profundidad narrativa", detalla.

Pérez, que va a estar en ferias como la de Madrid o en el festival Celsius 232 -el más importante a nivel europeo de literatura de ficción, terror y ciencia ficción- apunta que no quería hacer una novela negra en la que "hay un asesinato y la protagonista es un policía que se dedica a investigar" ni tampoco una historia de una persona mayor que amenaza y parece casi una bruja.

"Quería algo más y con más fondo. He vivido por desgracia alguien cercano la violencia y el maltrato psicológico y dije que iba a ir más allá. Entonces lo utilicé por el eco, que es el eco que nos persigue porque la protagonista se siente culpable de algo que no se sabe hasta que llega al nudo del libro, da un giro o una vuelta de turca y tiene que ver mucho con la muerte de su hermana, que fue por violencia machista", informa.

El libro de Ander Pérez, 'El eco que nos persigue'. Imagen cedida

La música y el País Vasco, incluidos en el libro

Como bilbaíno que es, Pérez ha querido ambientar la historia en el País Vasco. Incluye términos en euskera como egun on (Buenos días) o laztana (Cariño) que no ha querido traducir para que el lector que no los entienda los tenga que buscar porque "lo bonito de leer también es aprender en castellano palabras que no conoces, expresiones, etc.".

También ha añadido bastantes guiños a la hora de describir la naturaleza o la temperatura y los repentinos cambios meteorológicos que se producen como, ejemplifica, "estás en la playa con sol, llega un nubarrón, se pone a llover y se va al momento".

Con esta ambientación también busca llegar a todos aquellos que, cada vez son más, se sienten atraídos por la cultura vasca: "Me he dado cuenta que llama mucho la atención lo que es el mundo del País Vasco y que no es como antaño por los problemas que teníamos con el terrorismo. Ahora ya por fin se ha abierto un poquito al mundo, también por el turismo que tenemos. Los personajes secundarios son muy vascos y me hacía mucha ilusión porque yo no sé euskera, pero mi hijo sí y también me he ayudado".

Por supuesto y como productor musical este mundo también tiene su espacio en el libro e incluso se habla de la canción Dime. "La he mencionado en clave de humor. Son dos alumnos que están en la academia de la protagonista y están intentando hacer unas armonías y la protagonista les dice que es desesperante y que podían probar con una canción en español. Entonces les pregunta qué les parece Dime, como dando a entender que es más fácil", se ríe.

Hasta aparece una mención a Álex Ubago, con el que también ha trabajado Pérez. "Me he basado un poco en mí porque es lo mejor que uno sabe o conoce", subraya el autor, que enumera ejemplos de la relación musical que aparece con frases como hablar del arroyo, de una nana o de lo melodioso que era una voz.

También hace una denuncia de la situación de la vivienda con una cuña en la que una personaje le dice a la protagonista que la situación para encontrar un piso en Bilbao está fatal y que ella, a pesar de trabajar en una inmobiliaria, está compartiendo piso.

El productor blbaino Ander Pérez (Nemowave). Imagen cedida por Ander Pérez

Una comparación de ambos sectores

Si el mundo de la producción musical y el de la literatura pueden estar relacionados por la creatividad y por lo difícil que es hacerse paso, también tienen grandes diferencias que está experimentando en primera persona Pérez.

Por ejemplo, a la hora de recibir críticas (positivas y negativas), con un libro es él el que está al frente, mientras que como productor musical lo normal es que estés más en la sombra: "Al no ser que seas gente como Bizarrap la gente no se fija en quién ha producido una canción porque normalmente se sigue al artista. De hecho, yo he tenido la suerte de que he podido sacar un poquito la cabeza igual que mi compañera Amaya de Andermay porque tenemos un grupo, he seguido haciendo cosas y he estado en Operación Triunfo como autor y al final asomas la cabecita pero ¿quién se acuerda de los productores?".

"Sin embargo, como autor de un libro es que soy yo, soy ese artista y es mi cara la que viene en el libro. Si tengo que aceptar una charla o ir a una firma de libros o contestar una reseña soy yo como autor", compara.

Otro tema del que también se moja es el de la piratería: "Me duele mucho más que la gente piratee un libro que una canción. Sé que los músicos me podrán matar por lo que estoy diciendo, pero lo siento mucho. Una canción puede tardar meses si quieres hacerla, pero es porque vuelves a ella, la dejas reposar y vuelves otra vez a ella, pero, salvo que hagas una ópera, lo normal es que duren unos tres minutos. En cambio, un libro como el mío tiene 89.000 palabras y más el maquetado han sido unas casi 300 páginas. Se repasa, se vuelve a leer, se cambias cosas, etc. Creo que es mucho más duro y trabajoso hacer un libro".

La ausencia de España en Eurovisión

Este fin de semana se celebra en Viena (Austria) el festival de Eurovisión, en el que no estará España tras la decisión de RTVE de no participar a pesar de ser uno de los cinco grandes del certamen. El motivo: la presencia de Israel a pesar de todo lo que está ocurriendo con el pueblo palestino.

Como productor de una de las canciones más icónicas que ha llevado España al festival y que dos décadas después sigue siendo cantada a pleno pulmón cada vez que suena, Pérez no se ha mordido la lengua sobre toda la polémica y ha defendido que no se haya enviado a ningún representante.

"Ya me quejaba cuando lo de Ucrania y al final prohibieron a Rusia participar, eso ya me pareció bien porque el país que invade o que ataca es el que debería ser penalizado. Lo de Israel me cabrea porque hay intereses económicos, pero es totalmente hipócrita y es dar la espalda a lo que está haciendo la ciudadanía", opina tajante, hasta el punto de contar que tiene una lista con todas las versiones que se han hecho de Dime y no ha incluido la de Noa Kirel por ser una artista hebrea.

De igual forma denuncia a todos los que votaron el año pasado a Israel solo para fastidiar a Pedro Sánchez: "No puedes votar a un país en un festival de música solo por joder a Sánchez. Es que están asesinando a personas inocentes".

Sin embargo, sí que aplaude que se siga haciendo el Benidorm Fest a pesar de que no se vaya a Eurovisión, ya que "permite potenciar y dar visibilidad a artistas y estaría bien que se quedara como ha sido estos años Operación Triunfo". Además, también y de forma "egoísta" a él le abre "más posibilidades laborales".