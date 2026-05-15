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Pedro Sánchez se 'pone' la camiseta de Lamine Yamal por su gesto con Palestina: se enciende y acaba con un llamativo desliz
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Pedro Sánchez se 'pone' la camiseta de Lamine Yamal por su gesto con Palestina: se enciende y acaba con un llamativo desliz 

El presidente del Gobierno ha cerrado la campaña andaluza de María Jesús Montero este viernes. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el cierre de campaña del PSOE
Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el cierre de campaña del PSOEEFE/Julio Muñoz

Andalucía bien vale un sprint final de aúpa. PP, PSOE y el resto de formaciones se han multiplicado este viernes en el cierre de campaña de las elecciones del 17-M, que presentan una lectura tanto andaluza como nacional. Por ello, ha tocado mirar más allá de la 'papeleta' de este domingo.

Pedro Sánchez ha cerrado la campaña socialista de María Jesús Montero en Sevilla, con un mitin donde se ha querido acordar del futbolista Lamine Yamal, que además de crack del balón también ha sido en los últimos días protagonista del enésimo choque entre España e Israel.

El futbolista del Barcelona y de la selección se hizo noticia a comienzos de semana por ondear una bandera de Palestina durante la celebración del Barça por el título de LaLiga. El aplauso de muchos fue inmediato; el reproche de Israel, también. Y Pedro Sánchez ha salido en su defensa. Lo hizo en redes y lo ha hecho este viernes en pleno mitin.

Tras criticar con dureza a la "derecha" por no decir nada del viaje de Trump a China semanas después de lanzarle ataques por hacer él lo mismo, Sánchez se ha preguntado "qué clase de patriotismo" es ese. 

Y lo ha vuelto a preguntar a los presentes con un cambio de 'juego', para pasar a hablar de Lamine Yamal... aunque por aquello de las prisas y los nervios se le han bailado algunas letras del nombre del extremo catalán. 

"Por cierto, estoy esperando que la derecha, PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a un futbolista, a Yamine Lamal [sic], que simplemente  por ondear una bandera palestina ha sido criticado por el Gobierno de Netanyahu... Menudos patriotas", ha espetado.

Ya a puro grito, lo que le daba la voz a esas alturas, Sánchez ha mostrado "todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino y todo nuestro rechazo ante la violación de Derechos Humanos y la legalidad internacional que está perpetrando Netanyahu".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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