Pedro Sánchez se 'pone' la camiseta de Lamine Yamal por su gesto con Palestina: se enciende y acaba con un llamativo desliz 

Andalucía bien vale un sprint final de aúpa. PP, PSOE y el resto de formaciones se han multiplicado este viernes en el cierre de campaña de las elecciones del 17-M, que presentan una lectura tanto andaluza como nacional. Por ello, ha tocado mirar más allá de la 'papeleta' de este domingo.

Pedro Sánchez ha cerrado la campaña socialista de María Jesús Montero en Sevilla, con un mitin donde se ha querido acordar del futbolista Lamine Yamal, que además de crack del balón también ha sido en los últimos días protagonista del enésimo choque entre España e Israel.

El futbolista del Barcelona y de la selección se hizo noticia a comienzos de semana por ondear una bandera de Palestina durante la celebración del Barça por el título de LaLiga. El aplauso de muchos fue inmediato; el reproche de Israel, también. Y Pedro Sánchez ha salido en su defensa. Lo hizo en redes y lo ha hecho este viernes en pleno mitin.

Tras criticar con dureza a la "derecha" por no decir nada del viaje de Trump a China semanas después de lanzarle ataques por hacer él lo mismo, Sánchez se ha preguntado "qué clase de patriotismo" es ese.

Y lo ha vuelto a preguntar a los presentes con un cambio de 'juego', para pasar a hablar de Lamine Yamal... aunque por aquello de las prisas y los nervios se le han bailado algunas letras del nombre del extremo catalán.

"Por cierto, estoy esperando que la derecha, PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a un futbolista, a Yamine Lamal [sic], que simplemente por ondear una bandera palestina ha sido criticado por el Gobierno de Netanyahu... Menudos patriotas", ha espetado.

Ya a puro grito, lo que le daba la voz a esas alturas, Sánchez ha mostrado "todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino y todo nuestro rechazo ante la violación de Derechos Humanos y la legalidad internacional que está perpetrando Netanyahu".