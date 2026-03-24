Moncho Borrajo habla en términos muy rotundos sobre Santiago Segura: "Sé que esta opinión me traerá insultos"

El actor y humorista Moncho Borrajo se ha pronunciado en términos contundentes sobre Santiago Segura tras el éxito de su última película, Torrente, presidente, que ha recaudado este fin de semana 5,5 millones de euros, según Comscore, por lo que acumula más de 16 millones de euros en diez días y ya es la película más taquillera del año.

"Sé que esta opinión me traerá insultos, pero no me privo de hacerla: si Valle Inclán creó el esperpento literario, Segura ha creado el esperpento cinematográfico, entendiendo dicha palabra en su valor", ha asegurado Borrajo antes de definir qué es el esperpento: "Deformación de la realidad, exagerando sus rasgos grotescos".

Ante esa afirmación, algunos usuarios han recordado que también existió Luis García Berlanga, a lo que ha respondido el humorista: "Sí claro y genial, por cierto". En mensajes posteriores, Borrajo ha respondido poniendo en valor el trabajo de Segura: "Pero desde hace tiempo no se hacía en el cine español. No sabe usted cuánto cine he visto y le aseguro que mucho del bueno".

Garci y su comparación con Renoir

Las palabas de Borrajo van en la misma línea que las que ha pronunciado estos días el director de cine José Luis Garci, ganador de un Oscar en 1982 por su película Volver a empezar.

"Si hay alguien, algún cineasta, capaz de hacer o acercarse a las reglas del juego de Renoir es Santiago Segura. Porque está en ese mundo ya de estudiar la capa social de un lado, la capaz social de otro, la gente... yo creo que sí. Yo he visto todas las de él", ha señalado Garci en Cowboys de medianoche, en Esradio.

Un fin de semana de récord

En este fin de semana han coincidido en la cartelera Torrente, presidente y Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar, que ha logrado 700.000 euros en los primeros días, según los datos de ComscoreMoviesSpain.

La película de Santiago Segura ha afrontado su segundo fin de semana en cartelera y para Pedro Almodóvar ha sido su debut en la taquilla. En estos dos días, según Comscore, la taquilla ha recaudado 8,85 millones de euros y ha logrado la asistencia de más de un millón de personas.

Estos números suponen el segundo mejor dato para un fin de semana de marzo desde 2019, solo superado por el fin de semana anterior cuando comenzó el fenómeno de 'Torrente Presidente', que fue el mejor estreno de una película española en los últimos once años.