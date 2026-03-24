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Moncho Borrajo habla en términos muy rotundos sobre Santiago Segura: "Sé que esta opinión me traerá insultos"
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Moncho Borrajo habla en términos muy rotundos sobre Santiago Segura: "Sé que esta opinión me traerá insultos"

"No sabe usted cuánto cine he visto y le aseguro que mucho del bueno".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Santiago Segura y Moncho Borrajo
Los actores y humoristas Santiago Segura y Moncho Borrajo.GETTY

El actor y humorista Moncho Borrajo se ha pronunciado en términos contundentes sobre Santiago Segura tras el éxito de su última película, Torrente, presidente, que ha recaudado este fin de semana 5,5 millones de euros, según Comscore, por lo que acumula más de 16 millones de euros en diez días y ya es la película más taquillera del año.

"Sé que esta opinión me traerá insultos, pero no me privo de hacerla: si Valle Inclán creó el esperpento literario, Segura ha creado el esperpento cinematográfico, entendiendo dicha palabra en su valor", ha asegurado Borrajo antes de definir qué es el esperpento: "Deformación de la realidad, exagerando sus rasgos grotescos".

Ante esa afirmación, algunos usuarios han recordado que también existió Luis García Berlanga, a lo que ha respondido el humorista: "Sí claro y genial, por cierto". En mensajes posteriores, Borrajo ha respondido poniendo en valor el trabajo de Segura: "Pero desde hace tiempo no se hacía en el cine español. No sabe usted cuánto cine he visto y le aseguro que mucho del bueno".

Garci y su comparación con Renoir

Las palabas de Borrajo van en la misma línea que las que ha pronunciado estos días el director de cine José Luis Garci, ganador de un Oscar en 1982 por su película Volver a empezar.

"Si hay alguien, algún cineasta, capaz de hacer o acercarse a las reglas del juego de Renoir es Santiago Segura. Porque está en ese mundo ya de estudiar la capa social de un lado, la capaz social de otro, la gente... yo creo que sí. Yo he visto todas las de él", ha señalado Garci en Cowboys de medianoche, en Esradio.

Un fin de semana de récord 

En este fin de semana han coincidido en la cartelera Torrente, presidente y Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar, que ha logrado 700.000 euros en los primeros días, según los datos de ComscoreMoviesSpain.

La película de Santiago Segura ha afrontado su segundo fin de semana en cartelera y para Pedro Almodóvar ha sido su debut en la taquilla. En estos dos días, según Comscore, la taquilla ha recaudado 8,85 millones de euros y ha logrado la asistencia de más de un millón de personas.

Estos números suponen el segundo mejor dato para un fin de semana de marzo desde 2019, solo superado por el fin de semana anterior cuando comenzó el fenómeno de 'Torrente Presidente', que fue el mejor estreno de una película española en los últimos once años.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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