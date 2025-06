José Miguel Villarroya contesta, siendo fiel a su estilo más que nunca, a las palabras de Feijóo sobre el SMI

El historiador y periodista José Miguel Villaroya participó como tertuliano en el programa Malas Lenguas, de TVE, en el que se debatió sobre las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Feijóo afirmó este pasado viernes que este "incremento indiscriminado del SMI lo único que conlleva es un esfuerzo salarial de las empresas, esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el Gobierno".

Cientos de usuarios de X y otros tantas personalidades del mundo de la política han reaccionado al instante para replicar a Feijóo y uno de los más sonados ha sido el de Villaroya, que más que nunca ha empleado su estilo irónico y contundente para responder.

Más que responder a Feijóo, ha estirado el chicle y ha ido más allá para mandar el mensaje a todos aquellos que siguen la misma línea de pensamiento sobre el SMI: "Entonces, ¿qué vamos a cobrar? Porque como las empresas no pueden pagar, entonces vamos a trabajar gratis por amor al arte para que el país se levante".

"Hombre, vamos a dejar de tomarle el pelo a la gente. Dices (al tertuliano con el que debate) 'es que como somos pequeñas y medianas empresas y los empresarios no pueden pagar porque no pueden, pues no se puede subir el sueldo', ¿entonces para qué vamos a trabajar? Pues me quedo en casa", ha expresado inmediatamente después.

Ante las palabras del otro tertuliano sobre que el Gobierno ayude a las empresas, ha replicado al instante: "Si el Gobierno tiene que ayudar a las empresas para que estas sean mejor, entonces, estatalizamos los medios de producción y se acabó la comedia".