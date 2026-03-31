El aviso de Gonzalo Bernardos a los españoles que temen la falta de petróleo y gas por la guerra en Irán

El profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha hablado sobre el problema del petróleo y gas a consecuencia de la guerra que EEUU e Israel iniciaron tras bombardear Irán hace poco más de un mes.

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha enviado una carta a los países que pertenecen a la Unión Europea sugiriendo que adopten medidas de forma voluntaria para ahorrar queroseno y diésel. "Debemos estar preparados para una perturbación potencialmente prolongada del comercio internacional de la energía", afirmó.

En el programa vespertino Más Vale Tarde, su presentadora Cristina Pardo le ha preguntado al economista sobre si los españoles se tienen que asustar por la inflación: "Sí que nos tenemos que asustar". La razón la ha dado por la situación tan similar que se puede dar con el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, con tipos de interés al alza, inflación al alza y pérdida de poder adquisitivo de las familias.

"Que se lo hagan mirar"

Sobre aquellos que tienen una hipoteca a interés variable, ha comentado que "se lo hagan mirar, sufrieron ya un importante susto en 2022 y especialmente en 2023, tuvieron muchísimas oportunidades de cambiar a hipotecas fijas o mixtas".

Ha pedido a los ciudadanos que durante los próximos meses sean prudentes y se cambien rápidamente a una hipoteca fija: "La tendrán más cara de lo que estaba a finales del año pasado, pero aun así ahorrarán mucho dinero si lo comparan con lo que pueden llegar a pagar si continúan con el tipo de interés variable".

Llamada a la calma para los españoles

Sobre el aviso de la Comisión Europea, Bernardos recalca: "Esa carta destaca que nos vamos a enfrentar a crecientes costes y a una escasez de los suministros. Nos prepara o alerta a una preparación ante una posible interrupción prolongada de todo esto".

Sobre si le parece alarmista, el economista es tajante: "Ya conocemos que los países del sudeste asiático tienen muchos problemas para conseguir petróleo porque tienen como principal suministrador a las naciones de Oriente Medio".

"La guerra debería ser muy larga y debería estar mucho tiempo cerrado el Estrecho de Ormuz para que tuviéramos problemas", ha avisado. La razón que ha dado es muy sencilla: "Tenemos diversificado el suministro de gas natural y después dependemos principalmente de petróleo de EEUU, Canadá, México y Brasil".

Y concluye: "Ninguno de estos países tiene ningún problema para cumplir con sus objetivos de producción, sino que en los próximos tiempos producirán algo más de lo que hacían hasta ahora".