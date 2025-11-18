Juan Carlos Rivero genera múltiples comentarios por lo que dice tras una ocasión de España
"Es de película".
Los comentarios han empezado a surgir en redes sociales, especialmente en X—antes Twitter— por el comentario que ha hecho el popular narrador de fútbol, Juan Carlos Rivero, que cuenta con una gran trayectoria comentando los partidos de la selección española, tras una ocasión de gol del futbolista vasco Mikel Oyarzábal.
Antes del cuarto de hora de partido, en el que España ya ganaba por 1-0 gracias a una gran jugada colectiva que terminó con un gol de Dani Olmo, futbolista que actualmente milita en el F.C Barcelona.
"Dani Olmo... El disparo alto, otra vez de Oyarzábal, se ha marchado por encima del travesaño, la oportunidad ahí para el equipo español. Aplaude Iñaki Sáez", ha narrado Rivero. Solo unos pocos, como el conocido tuitero @VS4_INDULTADO, han notado del pequeño error que ha cometido Rivero al confundir dos personajes que realmente se parece.
"¿Quién es Iñaki Sáez? Lo de este hombre es de película", ha pronunciado, acumulando en apenas una hora más de 20.000 visualizaciones. Su incredulidad llega porque al mencionar a Iñaki Sáez, a quien se refería realmente es al seleccionador español Luis De La Fuente.
Las reacciones han surgido como la espuma y desde el buen rollo. "Tiene que estar haciéndolo aposta", ha respondido el usuario @Tuncaysanlizm. "Yo ya empiezo a pensar que lo hace queriendo, es imposible equivocarte tanto con los nombres", ha repetido @D20SISMO. "Es el mejor", han respondido algunos.
¿Quién es Iñaki Sáez?
Es muy probable que Rivero se estuviera refiriendo al que fuera el seleccionador de España durante la Eurocopa 2004, que acabó con la fatídica eliminación y sin posibilidad de pasar a octavos tras perder ante Portugal 1-0 gracias al gol de Nuno Gomes.
Durante su etapa como futbolista estuvo 13 temporadas en el Athletic Club, en el que disputó hasta 338 partidos oficiales, ganando dos Copas del Rey en 1969 y 1973.