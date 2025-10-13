Juan Carlos Rivero responde a Pablo Iglesias tres años después: "Estás pidiendo la dimisión de un trabajador"

Juan Carlos Rivero ha hablado en una entrevista con Escuchantes Marca de la polémica que surgió en el Mundial de Qatar de diciembre de 2022 tras y comentario durante el partido de España contra Marruecos.

En plena narración dijo algo como que Marruecos robaba el balón y salía corriendo, algo que Pablo Iglesias interpretó como un comentario racista y pidió en X la cabeza de Rivero.

"Digamos que detonó, no sé cómo llegué a decirlo. Si dije que los marroquíes nos rodeaban y salía corriendo con el balón. No, robaban la pelota o algo así", ha empezado contando.

"La idea del equipo marroquí es robar y salir a toda velocidad, cosa que ha hecho en el resto de partidos", afirmó concretamente el periodista durante la retransmisión.

"Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho 'los marroquíes roban y salen corriendo / es un término futbolístico / quien lo saque de quicio tiene un problema' no debería volver a trabajar en la televisión pública. Y así VOX, PP y Cs tenían independiente para su moción", escribió Iglesias en diciembre de 2022.

"Pide mi dimisión. Primero, siendo de dónde viene, estás pidiendo la dimisión de un trabajador que yo no tengo ninguna dimisión ni me pueden cesar. Lo que pueden es echarme del trabajo que estoy haciendo", ha dicho sobre su situación laboral en la cadena pública.

Y ha proseguido: "En todo caso, si tienes dudas sobre que odio al pueblo de Marruecos pregúntamelo, pregúntamelo porque yo te lo voy a aclarar, que no hay ningún problema. Esto no lo he dicho con ninguna intención. Si tú lo has entendido así, lamento el error pero es que, que sepas que no pienso eso".

"De un racista lo que tiene que preocupar es que haya un racista, no denunciar al racista, que también, sino que el racista exista. En este caso yo soy uno menos porque no lo soy", ha zanjado.