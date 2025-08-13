El cómico Juan Dávila triunfa al mostrar el mensaje que le ha llegado de un espectador de su show

El humorista Juan Dávila es uno de los más cotizados del momento. La gira del show El palacio del pecado ha arrasado agotando entradas en todos y cada uno de los teatros de los lugares a los que ha ido.

Sus vídeos en redes sociales también tienen una gran acogida. En ellos Dávila muestra fragmentos de los espectáculos que hace y provoca las carcajadas de los usuarios, pero también utiliza sus redes sociales para hacer otro tipo de publicaciones como la última, en la que ha mostrado el mensaje que ha recibido y que ha enamorado y conquistado a todos.

"Justamente has publicado el vídeo de mi hija en el instante que volvíamos a entrar en Urgencias por una nueva ingesta de pastillas. Verlo me ha recordado que en aquellos días ella estaba bien, se sentía fuerte, pero como bien explica hay un momento en que cualquier cosa le puedes hacer cambiar la perspectiva de la realidad", se puede leer en el texto.

"Ahora mismo está ingresada en observación y por la mañana el equipo de psiquiatría decidirá si ingresa o no. Yo seguiré a su lado, apoyándola, acompañándola y sufriendo en silencia su dolor y maldiciendo la importancia que te genera el no saber cómo ayudar a salir de ese pozo", prosigue el mensaje.

Finalmente, acaba agradeciéndole "por ese rato en Mutxamel y, sobre todo, por dar visibilidad a la salud mental". Su tuit se ha hecho viral con más de 350.000 seguidores y más de 5.000 me gusta.