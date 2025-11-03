Juan José Millás desmonta las versiones de Mazón con una frase que no puede ser más directa 

El escritor Juan José Millás ha reflexionado este domingo en el A Vivir de la Cadena SER sobre las diferentes versiones que ha dado el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de lo que hizo en la tarde del 29 de octubre del 2024, el día de la DANA que causó 229 víctimas mortales.

"Se han dado tantas versiones sobre esas cinco horas en las que estuvo ausente mientras el mundo se acababa y había un apocalipsis fuera. Ha dado tantas versiones, la última que el mundo se acababa, pero él iba a acompañar a Villaplana al parking porque él es un caballero. Luego que salió del parking y que fue a darse una ducha a casa, cambiarse de ropa y mientras tanto el mundo acabándose y recibiendo mensajes", ha afirmado.

Millás ha comentado que llegó a las 20:30 al CECOPI "cambiado de ropa, con una vestimenta deportiva, como si fuera o viniera de jugar al golf".

"Es tan inverosímil que una persona permanezca fuera de juego en esas circunstancias durante cinco horas un día así que lo más verosímil habría sido que hubiera dicho en esas primeras declaraciones que era verdad y que no había llegado al CECOPI porque les abdujeron unos extraterrestres y les tuvieron a él y a la periodista y en una nave examinándoles y que ya les soltaron en el parking del CECOPI", ha ironizado el escritor.

"Eso nos habría parecido verosímil, nos lo habríamos creído más porque por delirante que sea tu imaginación, ninguna cosa justifica que tardara cinco horas en llegar al CECOPI mientras el mundo se acababa", ha sentenciado.

Finalmente, ha mostrado su incredulidad por las cuatro horas que está en El Ventorro sabiendo que está acabándose el mundo: "¿Qué haces cuatro horas? Te imagines lo que te imagines no da para que pudieran estar cuatro horas en El Ventorro cuando hay un apocalipsis en el exterior".