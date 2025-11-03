Maribel Vilaplana: la periodista que tiene todas las respuestas de la DANA, citada a declarar este lunes ante la jueza

Un día trágico. 229 muertos encima de la mesa y más preguntas que certezas sobre qué pasó aquel 29 de octubre de 2024. En el peor día de la historia reciente de la Comunidad Valenciana, donde la DANA destrozó miles de vidas, hay un claro señalado: Carlos Mazón. El president de la Generalitat estuvo desaparecido en las horas más criticas de la catástrofe en la que se mandó la alarma a las 20:11 de la tarde, hora en la que ya centenares de personas estaban ahogadas. Lo último que se sabe de él es que estuvo en una comida en El Ventorro (Valencia) hasta pasadas las 17:00 horas con una periodista, Maribel Vilaplana.

Los focos se centran en la coprotagonista de aquel día después de que la magistrada que está llevando toda la investigación la haya citado para declarar este lunes 3 de noviembre. Precisamente, este mismo día se espera una comparecencia pública de Mazón para que aclare si va a dimitir o no, tras varias conversaciones en las últimas horas con Alberto Núñez Feijóo.

Mazón despejará este lunes la incógnita sobre su futuro tras sus conversaciones con Feijóo Lo hará en una comparecencia pública ante los medios. Mientras tanto, decenas de familiares de las víctimas de la DANA han exigido su dimisión a las puertas del Palau. En el caso de que dimita, la elección de su sucesor deberá contar con el visto bueno de Vox. Desde Génova temen que esta crisis pueda perjudicar a futuras elecciones, como es el caso de Extremadura.

No ha sido fácil llegar a este punto. Todo comenzó por un recurso presentado por el abogado de la causa popular, Joaquín Esteve, que representa a tres de las víctimas en la causa que solicitaba la comparecencia de la periodista. La Audiencia de Valencia estimó así la petición del magistrado y el testimonio clave para componer el puzle de la DANA empezará a reproducirse este lunes. Seis de los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia de Valencia han revocado de esta manera la decisión de la jueza de Catarroja que decidió en el mes de mayo que no se interrogara a la periodista que comió con Mazón el día catastrófico para Valencia.

Esta jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, consideraba en un primer momento que el testimonio de Vilaplana sería poco relevante porque no había constancia de que Mazón hubiera activado el manos libres de su móvil durante la comida.

La comparecencia de Vilaplana, quien este fin de semana tuvo que acudir a un centro médico al parecer por una crisis de ansiedad, sigue en pie, según afirman laSexta y El Español. Será clave para esclarecer esas horas del president de la Generalitat que, después del funeral de Estado, se encuentra en una cuerda floja en la que su futuro se tambalea. Después de que muchas de las víctimas de la DANA se manifestaran en su contra con insultos y abucheos, Mazón aseguró al día siguiente que haría "una reflexión más profunda" en los próximos días.

Uno de los puntos principales de su declaración está fundamentado en la carta difundida por la periodista el pasado mes de septiembre en la que narraba su malestar por la situación, el coste para la salud mental que tuvo aquel 29 de octubre de 2024 y las horas en las que estuvo con Carlos Mazón. Casualmente, el horario de la comida varió desde la primera versión de Vilaplana, en la que manifestó que la comida en El Ventorro se mantuvo entre las 15:00 y las 17:45 horas, a lo que aparecía en el manuscrito donde aseguró que habría abandonado el lugar entre las 18:30 y las 18:45 horas de la tarde. Todo ello, junto a las llamadas, es lo que intentará unir la jueza para determinar qué hizo exactamente el president de la Generalitat aquel día.

Las condiciones en las que tendrán lugar la comparecencia de la periodista son las propias que se podrían esperar de cualquier juicio. Vilaplana tendrá la obligación de decir la verdad y la de contestar las preguntas de todas las partes implicadas. Ello implica a la jueza, el fiscal, las acusaciones populares y particulares y las defensas de los dos principales exaltos cargos de Mazón investigados: la consejera de Justicia e Interior durante la inundación, Salomé Pradas; y su segundo durante la DANA, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso. Un proceso que se espera largo y tedioso en el que se intentará arrojar más luz al peor día de la historia reciente de la Comunidad Valenciana.

De hecho y según afirma la Audiencia de Valencia, "no se puede descartar que, interrogada en las condiciones y con las garantías del proceso penal, —Vilaplana— pueda ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación. Su testimonio, por lo demás, podría ofrecer información que solo ella, el presidente de la Generalitat y sus interlocutores podrían conocer". En otras palabras, gran parte de las respuestas que se llevan buscando en el último año podría tenerlas la periodista que comió con Carlos Mazón en El Ventorro.

En los últimos días, además, la jueza también ha solicitado a Vilaplana que entregue en el juicio el ticket del parking en el que dejó el coche el día de la DANA donde también la acompañó Mazón. Se trata de la única prueba que puede demostrar a ciencia cierta la hora en la que tanto ella como el president abandonaron el restaurante, algo todavía incierto un año después. También le podrá preguntar por la información que se ha conocido este fin de semana de que Vilaplana podría haberle enseñado a Mazón un vídeo de Utiel inundado a las 17:40 horas en El Ventorro, según Levante-EMV, pero que el entorno de la periodista desmiente.

Por su parte, Mazón —aforado—, ha sido invitado en numerosas ocasiones a declarar de forma voluntaria. Todas y cada una de ellas rechazadas. "Respeto y trato de colaborar siempre con la justicia, pero me aconsejan que no vaya", fue la frase textual que dijo el president al ser preguntado por esta cuestión. Incluso desde Las Corts valencianas han instado a que acuda al juicio "ni no tiene nada que ocultar" para aclarar aquellas horas desconocidas. Sorpresa para nadie, tampoco ha funcionado.

La comparecencia de Vilaplana se convierte así en un punto de inflexión para el juicio de la DANA. La única persona que puede tener todas las respuestas sobre aquel día subirá al estrado con la obligación de decir la verdad y de responder a las preguntas de todos los intervinientes. Las declaraciones de la periodista pueden aumentar el señalamiento a Mazón —más aún si cabe— y despejar las innumerables dudas que todavía tiene aquel 29 de octubre de 2024.