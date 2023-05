Juan Lobato le dice a Ana Rosa que él es "técnico de Hacienda del Estado" y su respuesta es tremenda

El candidato del PSOE para liderar la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha sido entrevistado este martes por Ana Rosa Quintana en El programa de Ana Rosa (Telecinco), donde han protagonizado un tenso rifirrafe que no ha pasado desapercibido para nadie en redes sociales.

Mientras hablaban de impuestos en la región, el socialista se ha quejado de que, en la actualidad, "en Madrid paga lo mismo una persona que gana 55.000 euros que una que gana 300.000", en referencia a que "todo el mundo paga el mismo tipo impositivo", por lo que el PSOE propone "que se establezcan esos tramos intermedios".

Al instante y sin dejarle terminar de argumentar, la presentadora ha empezado a negar con la cabeza y a verbalizar que esa afirmación no era cierta. "No, no, no, no.... (...) El IRPF es progresivo, así que no pagan lo mismo", ha respondido Ana Rosa.

Tras la interrupción de la de Telecinco, Lobato ha retomado el turno de palabra y, aludiendo directamente a la presentadora, ha dicho que él es "técnico de Hacienda del Estado", para dar a entender que sabía de lo que hablaba.

"Este tema lo controlo, lo he estudiado y lo he trabajado", ha añadido el socialista. Al instante, Ana Rosa ha respondido con tono de burla, provocando una multitud de reacciones en la red: "Usted es técnico del Estado y yo soy Paganini".

Aunque Lobato no ha entrado al juego y ha seguido con su discurso, la presentadora de Telecinco ha empezado a reírse y le ha cortado unos segundos después para terminar con el asunto y preguntarle por el impuesto de Sucesiones.