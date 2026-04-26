Preguntan a Zapatero por lo que dice el PP de él: primero se ríe y se acaba dejando lo mejor para el final

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reaparecido ante el micrófono de Malas Lenguas, en su estreno del programa de noche, y no ha dudado en dejar un recado al PP de Alberto Núñez Feijóo.

Preguntado por la 'prioridad nacional' que Vox ha exigido y los populares han aceptado para formar Gobierno de coalición en varias comunidades autónomas, como Aragón, Castilla y León o Extremadura.

"La prioridad nacional es siempre hacer que las personas y los ciudadanos que están en España, que tienen problemas, que tengan menos problemas. La política se inventó, sobre todo, para que la gente que no tiene de todo, pueda vivir mejor. Esa es la gran prioridad. Porque si eso funciona, todo el país va a funcionar", ha razonado.

Acto seguido, a Zapatero le han preguntado por lo que dicen desde el PP de él, "que es el líder de una trama que nos gobierna". "Porque en las campañas no les gusta mi participación", ha señalado, antes de que se le escapara la risa.

"Están un poco obsesionados. Yo lo llevo bien, democráticamente. Pero voy a ejercer mi derecho a que el PSOE y los progresistas en la izquierda gobiernen en el máximo número de sitios posibles", ha expuesto.

"Les falta imaginación en casi todo"

Zapatero no ha dudado en explicar ante el micro de Malas Lenguas que "les (al PP) falta imaginación en casi todo". "Confrontar ideas está bien. Confrontar políticas... Pero cuanto más se insulta, cuanto más se denuncia, cuanto más se descalifica, es que menos imaginación y seguridad política se tiene", ha explicado.

"Este es el problema que tenemos. Ahora, claro, con este maridaje que hay entre PP y Vox. Lo más llamativo de Vox es que no sabe quiénes son españoles, ni sabe quiénes son ciudadanos", ha expuesto.

Pero Zapatero se ha dejado una reacción que está siendo muy compartida, justo para el final. "O sea. Tanto España, España y luego no sabe quiénes son españoles", ha soltado, justo antes de irse.

Los "pactos de señoros" de Feijóo y Abascal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este domingo en Córdoba contra los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular y Vox, calificándolos de "pactos de señoros", a quienes ha acusado de "dar una patada a la Constitución" al violar el principio de no discriminación.

"Tantas lecciones que dan de constitucionalismo el PP y Vox, y lo primero que han hecho nada más llegar es acordar dándole una patada a la Constitución y violando un sagrado principio de la Constitución, que es el principio de no discriminación. Consejos vendo, que para mí no tengo", ha afirmado.

"La prioridad es tener una España que apueste por la paz y no a la guerra, que apueste por un empleo que te permita llegar a fin de mes o que cuando seas atendido en un hospital lo hagan como paciente y no como cliente", ha razonado.