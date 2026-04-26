900 millones de chinos ganan 10 dólares al día o menos: un experto advierte de que la economía de China solo brilla porque Estados Unidos se ha hundido

Al pensar en China y Estados Unidos, las personas suelen asociarlos como polos opuestos. Uno de ellos representa el socialismo, mientras que el otro es considerado como la cuna del capitalismo, dos sistemas económicos muy diferentes entre sí.

Pero lo cierto es que ambos países tienen una gran influencia en la economía mundial. Es por ello que el especialista alemán, Jörg Wuttke, en entrevista para el medio teutón, Taz, analiza el panorama actual de la economía china, comparándola con la norteamericana.

El país liderado por Xi Jinping atraviesa un momento socioeconómico contradictorio. Por un lado, las exportaciones del gigante asiático están en alza; en tanto, el mercado inmobiliario afronta una fuerte crisis.

Al respecto, Wuttke expone que el aparato productivo nacional chino se encuentra en un momento de incertidumbre. El país asiático aparenta estabilidad gracias al fluctuante momento sociopolítico que vive EEUU, según lo expuesto por el experto.

“China solo parece tan inteligente ahora porque Estados Unidos se ve ridículo en comparación directa. Los problemas económicos internos de China son evidentes", declara.

Según el expresidente de la Cámara de Comercio de la UE en China, la administración de Xi Jinping está intentando estimular el comercio interior, en especial los bienes inmobiliarios. Una tarea aparentemente compleja, dado el alto nivel de pobreza que se evidencia en la nación.

“Con unos 900 millones de chinos que ganan solo 10 dólares al día o menos, no hay mucho que ganar. Actualmente, solo queda un pilar económico, y sigue funcionando de maravilla: las exportaciones”, complementa.

La irónica situación entre EEUU y China

Aunque son dos países con estructuras económicas completamente contrarias. La actual coyuntura socioeconómica plantea a los dos gobiernos en una situación muy similar. “En ambos países, la desigualdad entre ricos y pobres es enorme. Y tanto en China como en Estados Unidos, aproximadamente el 20 % de la economía es de clase mundial, mientras que el resto se estanca”, detalla el experto.

Finalmente, Wuttke percibe que EEUU está en una “fase autodestructiva”. El especialista subraya que las decisiones de Trump, como por ejemplo librar la guerra en Oriente Medio, entre otras, han hecho que su gobierno pierda cierta credibilidad, tanto internacional como local.

Por su parte, China ha guardado mayor compostura, desde la perspectiva del expertis teutón. “China se comporta actualmente como la voz política más sensata. Particularmente en el sur global, China es percibida como una nación razonable", concluye.