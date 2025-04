Juan y Medio estalla como pocas veces y señala el motivo por el que Juan Carlos I habría actuado así con Revilla

El humorista y presentador de Canal Sur Juan y Medio ha reaccionado con una seriedad y una rotundidad pocas veces vistas en él después de que Juan Carlos I haya reclamado 50.000 euros a Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, por manifestaciones "injuriosas".

"Revilla se ha subido al carro. Era una persona allegada a él. Era una persona que tenía cercanía, era una persona que se llamaban con frecuencia, que tenían un trato personal. Y esto al rey le ha dolido. Y otros no le han dolido lo mismo", ha afirmado Juan y Medio.

"Y tú puedes ir contra uno y no tienes que ir contra todos. Has decidido que este señor te ha cansado especialmente y ya está. Porque yo siempre digo lo mismo: me parece estupendo que te saltes el semáforo. Es un derecho que tú crees que tienes. Sáltatelo. Ahora, que te moleste que te piten porque te lo has saltado ya es el colmo de la jeta", ha aseverado.

Mientras, el juez Joaquim Bosch ha señalado que "el mayor riesgo para el rey emérito sería que Revilla probara en el juicio todo lo que ha estado diciendo, desde la veracidad, y así se declarase en sentencia".

No son las únicas caras conocidas que se han pronunciado al respecto. El Gran Wyoming también ha hablado de ello al señalar: "En España ha habido reyes que han provocado guerras, que reprimieron al pueblo o que expulsaron a los judíos. Pero ninguno había ido tan lejos. El emérito quiere silenciar a Revilla. Pero no lo logrará. Puede intentar doblegarle, puede intentar sacarle 50.000 euros, pero lo que nunca conseguirá es que se calle".