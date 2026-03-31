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Juanma Moreno visita una hermandad de Granada y deja un mensaje que está llamando mucho la atención por varios detalles
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Juanma Moreno visita una hermandad de Granada y deja un mensaje que está llamando mucho la atención por varios detalles

El presidente de la Junta de Andalucía firmó en el libro de visitas. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
GRANADA ANDALUSIA,, SPAIN - MARCH 30: The president of the Junta de Andalucia, Juanma Moreno (c), signs in the book of honour after visiting this Easter Monday the Hermandad de Caridad del Santisimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz at its headquarters in the Parroquia del Corpus Christi in Granada. On the 30th of March 2026 in Granada (Andalusia, Spain). On another Easter Monday, the Zaidin neighbourhood of Granada will see its Holy Christ of Labour, followed by his mother Our Lady of Light, make his penitential procession from his home parish of Corpus Christi to the Holy Cathedral. Easter Monday in Granada is completed with four more brotherhoods: El Huerto, Los Dolores, El Rescate and San Agustin. (Photo By Arsenio Zurita/Europa Press via Getty Images)
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita a la Hermandad del Cristo de San Agustín.Europa Press via Getty Images

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno se desplazó este lunes la ciudad de Granada, donde se detuvo para hacer una visita a la Hermandad del Trabajo y de la Luz y, posteriormente, al Cristo de San Agustín.

En esta última dejó un mensaje que ha llamado mucho la atención, no tanto por su contenido, si no por su forma. El presidente andaluz firmó en el libro de visitas de la Hermandad del Cristo de San Agustín, dedicando unas sentidas palabras.

Un usuario de X se ha fijado en cómo está escrito, destacando que "en un pequeño fragmento de no más de 50 palabras" Juanma Moreno "comete varias faltas de ortografía".

Tildes que sobran y un error salvado a tiempo

"Es una placer visitar la Hermandad del Cristo de San Agustín, para sentir en lo más profundo de nuestros corazones, la magia, la devoción que impregnan las calles de Granada en su salida procesional. Que el Santísimo Cristo de San Agustín, Jesús Nazareno de las Penas y Nuestra Madre y Señora de la Consolación sigan protegiendo y guiandonos en el camino de la luz, la fe y la esperanza", se puede leer en libro de firmas.

"Desde el cariño y la admiración, Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía. 30 de Marzo de 2026", concluye Juanma Moreno. Los comentarios de la publicación han destacado, entre otras cosas, algunas faltas de ortografía del presidente andaluz. 

En el mensaje, que en un primer vistazo no contiene errores graves, sí que sobra alguna que otra coma. Algunos usuarios también se han dado cuenta de que, inicialmente, en lugar de "procesional" Juanma Moreno escribió "profesional".

Otro detalle en el que han reparado es que el mes de marzo está escrito con mayúscula. Un error que muchas personas cometen, pero la RAE es muy clara con esta cuestión: todos los meses del año se escriben en minúscula inicial.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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