El equipo de Ibai Llanos quiere reservar en 'El Sazón de Isabel', no admiten reservas, insisten y la dueña toma una tajante decisión

El Sazón de Isabel es uno de los restaurantes mexicanos más famosos de Cataluña. Esta taquería que, en palabras de Mikel Iturriaga —El Comidista—, "sirve auténtica cocina mexicana hecha con corazón a precios muy razonables" está regentado por Isabel Carvajal.

Este local y su dueña han ganado un premio de la guía Taco de Oro "por ofrecer buena cocina tradicional fuera de México". Tal es su fama que su local se puso en el radar de Ibai Llanos, el creador de contenido más importante del mundo en habla hispana.

Ahora, en un podcast, Carvajal ha contado cómo se fraguó la visita del streamer a su negocio y cómo fue la charla con su equipo, sobre todo porque ella no admite reservas y ellos querían una para que Ibai pudiese grabar.

"No conocía a Ibai"

"Fue increíble porque no conocía a Ibai. No sabía quién era. No estoy en ese mundo adolescente ni tengo gente jovencita. Un día me escribieron diciéndome que eran del equipo de un streamer muy famoso y quería venir a comer a mi restauran", ha empezado contando.

Ella respondió diciendo que no hace reservas "aquí es por orden de llegada" y le dijeron que era "un streamer muy famoso". Le mandaron el link con el perfil de Ibai y vio que tenía 10 millones de seguidores —ella pensó que eran 10.000 y no 10 millones—.

"Ya me dijo ella, es que son millones y aún así no le reservé. Le dije pues que venga pronto y así tiene el espacio", ha sentenciado. También los mandó a otro de los locales que tiene, La Maquinista, "que es más grande" y le dijeron que no porque querían que estuviese ella que para eso era la que había ganado los premios.

En su perfil de TikTok se puede ver cómo Ibai fue a comer allí en 2025 y cómo disfrutó de un taco de birria. "Esto es una barbaridad", dijo al probarlo, señal de que salió encantado de este local que en Hospitalet de Llobregat.

Esto dijo Ibai del restaurante de Isabel: