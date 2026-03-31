El meteorólogo de TVE Albert Barniol avisa del tiempo que hará en Semana Santa de una forma pocas veces vista

Como cada año, la incertidumbre por el tiempo que hará en Semana Santa está presente en España de norte a sur y de este a oeste. Sin embargo, en esta ocasión no habrá apenas sobresaltos porque el clima será muy agradable en todo el país.

La falta de borrascas anticiclónicas, tormentas repentinas o rachas de viento han hecho que los meteorólogos estén algo alicaídos o incluso indignados. Albert Barniol, meteorólogo de TVE, es uno de ellos.

El catalán ha bromeado sobre la situación anómala que presenta esta Semana Santa. Y lo ha hecho en un video compartido por la cuenta de El Tiempo en TVE de X. "¿Qué te pasa Barniol?", le pregunta Mónica López, otra de las presentadoras del tiempo de la cadena pública.

El vídeo muestra a Albert Barniol, apesadumbrado al no poder noticias malas sobre el tiempo. "Yo no te digo que esté lloviendo toda la Semana Santa, pero una incertidumbre, un algo...", lamenta en tono de broma el meteorólogo.

"Todo tiempo estable, todo sol"

"Es que mira qué mapas hemos preparado. Todo tiempo estable, todo sol. Me preguntan por el tiempo en Málaga, sol. ¿El tiempo que va a hacer estos días en Alicante? Sol. ¿Que vamos a procesar en la madrugá? ¿Qué va a pasar? Pues nada, sin novedades en el frente, tiempo tranquilo", informa Albert Barniol.

El meteorólogo catalán también asegura que no hará frío en Valladolid: "Ni esas". "Es que no hay manera que nos miren en el pronóstico para estos próximos días", vuelve a lamentar Barniol.

"Al menos en el norte llueve un poco...", trata de consolarle Mónica López. "Sí, pobres. La verdad es que en los próximos días en en el Cantábrico va a seguir lloviendo. Pero incluso ahí, a finales de semana vuelve a hacer sol", se queja de nuevo el catalán.

"Esto no es Semana Santa y no es nada", sentencia Barniol, al que Mónica López amonesta porque "nunca estás contento con nada". Con este vídeo, en TVE tratan de bromear sobre el buen tiempo que habrá estos días, muy poco habitual en años anteriores.