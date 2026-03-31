264 días y un alegato de Rodrigo Cuevas después, el indulto para 'Las 6 de La Suiza'

Hace apenas cinco días, el músico asturiano Rodrigo Cuevas hacía un alegato en favor del indulto a las conocidas como 'Las seis de La Suiza' en el programa La Revuelta. Después de regalar a David Broncano una montera picona, un sombrero tradicional asturiano, Cuevas entregó al cómico y presentador una camiseta que rezaba "Llibertá 6 de la Suiza. Compañeres, nun tais soles". Con la prenda en alto, Cuevas recordó a las seis sindicalistas (cinco hombres y una mujer) de Gijón que fueron condenadas "por ejercer el sindicalismo". "Teniendo un indulto prometido por el Gobierno... Llevan esperando por el indulto no sé cuantísimo tiempo. La izquierda hace las cosas muy lento", dijo el asturiano. Y hoy, casi como si Cuevas hubiera tocado el botón necesario, será por fin realidad.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el prometido indulto a las seis de La Suiza, condenadas a tres años y medio de cárcel por defender, mediante la acción sindical, a una compañera de la CNT en un caso de acoso sexual y laboral contra su exjefe en la pastelería gijonesa La Suiza. La medida de gracia llega a petición del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, quien llegó a reunirse con los sindicalistas días antes de que tuvieran que entrar en prisión en julio de 2025. "Esto no ha pasado jamás en democracia. El Gobierno de España tramitará el indulto", prometió Díaz. "Desde que se conoció el caso y la condena, el Ministerio ha defendido en todo momento la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia", han defendido este lunes desde Trabajo.

Aunque fuentes del Gobierno aseguran que el poco tiempo que ha pasado entre la intervención de Rodrigo Cuevas en RTVE y el indulto responde a la casualidad, sí contestan a la afirmación del músico respecto a eso de la lentitud. "Las cosas de la burocracia, por regla general, van lentas...", lamentan desde el Gobierno. Pese a todo, una vez aprobado el indulto en el Consejo y después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, las seis personas condenadas recuperarán su plena libertad. En estos momentos, y desde el pasado 18 de julio, se encuentran en tercer grado, es decir, en un régimen de semilibertad que les obliga a dormir en prisión entre semana.

Desde el grupo de apoyo a las seis de La Suiza celebraron este lunes la noticia, si bien recordaron que "no debieron entrar nunca". "Fue una injusticia desde el principio", dijeron para después señalar que, a pesar de tratarse de un "momento de enhorabuena en el plano individual, en el colectivo la situación sigue siendo grave: sigue abierta la criminalización de la protesta y, en concreto, de la acción sindical por culpa de las sentencias de distintos tribunales. Ellos salen, sí, pero siguen pretendiendo criminalizar el sindicalismo", afirmaron en un comunicado.

En el sindicato CNT, por ahora, se han mostrado cautelosos. "Esperamos que nos sean notificados todos los detalles para emitir cualquier tipo de comunicado o posicionamiento. Solo conocemos los detalles publicados por la prensa, pero nada oficial", han señalado este lunes a través de redes sociales.

Cuándo empezó todo

El caso se remonta al 15 de junio de 2015. Entonces, una empleada de la pastelería La Suiza, en Gijón, solicitó permiso a su jefe para abandonar su puesto porque se encontraba indispuesta. A pesar de estar embarazada, el empleador no consideró que fuera suficiente para acceder a su petición. La trabajadora se puso entonces en contacto con su pareja, que acudió al local. Allí, comenzó una tensa discusión con el jefe que derivó en un altercado y en una posterior denuncia del propietario. Al final, la trabajadora se fue a su casa y se acogió a una baja laboral por riesgo de aborto.

Tiempo después, la mujer, ya con su hijo y de baja por maternidad, acudió al sindicato CNT porque quería negociar su despido. Alegaba estrés, ansiedad y haber sido objeto de acoso laboral y sexual. Desde el sindicato trataron de negociar con su jefe una salida digna: 6.000 euros de indemnización y la retirada de la anterior denuncia a su pareja. El empleador no aceptó y desde la confederación anarcosindicalista, como en muchos otros conflictos laborales, organizaron protestas a las puertas de la pastelería.

El dueño, una vez más, denunció las movilizaciones frente a su local y el 23 de junio de 2021 un juez condenó a seis de los sindicalistas que participaron en las manifestaciones a tres años y medio de prisión por "coacciones graves". El magistrado que los condenó, por cierto, Lino Rubio Mayo, fue el mismo que años antes había sentenciado a los sindicalistas de Naval Gijón que inspiraron al director Fernando León de Aranoa para su película 'Los lunes al sol', Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala.

El juez dio veracidad a los argumentos del dueño de la pastelería, según el cual su negocio se había ido a la ruina por culpa de los piquetes sindicales. No obstante, y según una investigación del medio asturiano Nortes, La Suiza "ya estaba en crisis antes del inicio del conflicto laboral". El local estaba en venta en 2016, un año antes del inicio de las protestas, por 216.494 euros; se vendió en septiembre de 2017 por 212.500 euros.

Apoyo social, sindical y político

Desde que comenzó el juicio, la persecución y señalamiento a las seis de La Suiza suscitó y concentró un fuerte apoyo social, sindical y político. Aunque en el seno del Gobierno la petición de indulto partió del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la medida de gracia fue solicitada por la práctica totalidad de las organizaciones sindicales, la izquierda política y también por el Gobierno de Asturias, una coalición de PSOE e Izquierda Unida.