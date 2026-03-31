Hacienda confirma esta deducción de hasta 9.000 euros en la declaración de la renta

Una de las mayores deducciones de la renta tiene que ver con la rehabilitación de la vivienda

El 8 de abril arranca la campaña de la renta. Hasta el 30 de junio puedes presentarla en su modalidad online, telefónica o presencial. No importa el método que elijas, pero sí que prestes atención a uno de los aspectos clave de la declaración de IRPF: las deducciones a las que puedes acogerte para ahorrar dinero.

Hacienda permite que ahorres dinero gracias a cuestiones como los gastos veterinarios de tus mascotas (dependiendo de tu comunidad autónoma), el alquiler de vivienda o el seguro del coche si eres autónomo.

Gracias a estas desgravaciones podrás ahorrar una buena cantidad e incluso conseguir que el resultado de la declaración te salga a devolver y no a pagar. Sin embargo, algunas de las deducciones más suculentas no son tan conocidas.

Es el caso de las que permite Hacienda por rehabilitar la vivienda para mejorar la eficiencia energética. La deducción más alta de todas es de hasta 9.000 euros, aunque hay que cumplir unos requisitos muy concretos.

Estas son las deducciones por rehabilitación de vivienda

Mejorar la eficiencia energética de tu vivienda tiene premio por parte de la Agencia Tributaria, aunque dependiendo del caso ahorrarás más o menos. Estas son las desgravaciones que permite Hacienda:

Deducción por reducción de demanda de calefacción y refrigeración: tienes que reducir la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda en, como poco, un 7%. La deducción es del 20% de las cantidades satisfechas, con un ahorro máximo de 1.000 euros.

la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda en, como poco, un 7%. La deducción es del 20% de las cantidades satisfechas, con un ahorro máximo de 1.000 euros. Deducción por mejora en el consumo de energía primaria no renovable: tienes que reducir en al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejorar la calificación energética de la vivienda a clase "A" o "B". La deducción es de un 40% de las cantidades satisfechas con un ahorro máximo de 3.000 euros.

tienes que reducir en al menos un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejorar la calificación energética de la vivienda a clase "A" o "B". La deducción es de un 40% de las cantidades satisfechas con un ahorro máximo de 3.000 euros. Deducción por rehabilitación energética de edificios: ojo, esto es a las obras que afectan a todo el bloque de viviendas, aunque cada propietario puede aplicar la deducción individualmente, teniendo en cuenta lo que se haya pagado. Tienes que reducir el consumo de energía primaria no renovable en un 30% o lograr la calificación "A" o "B" en todo el edificio. La deducción es de hasta el 60% con un máximo de 9.000 euros.

Las dos primeras deducciones están vigentes, en principio, para obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la desgravación para las obras realizas en edificios estará hasta el 31 de diciembre de 2027. Si quieres mejorar la eficiencia energética de tu vivienda es el momento de hacerlo.

Un detalle a tener en cuenta es que estas deducciones están destinadas a vivienda habitual o un inmueble que tengas de alquiler, no sirven para las obras que se hagan en una segunda residencia.

Puedes incluir estas deducciones en el simulador de Hacienda para saber cómo te van a afectar en el resultado de la declaración de la renta.