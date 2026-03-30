Lo que dice Dan Brown sobre lo que acabó aprendiendo en España es para que muchos lo pongan en valor

El aclamado escritor estadounidense Dan Brown, autor de superventas como El código Da Vinci, Ángeles y demonios e Inferno, ha hablado sobre su paso por España cuando tan solo era un adolescente y el aprendizaje que obtuvo durante ese tiempo. Uno que es para poner en valor y que va a hacer reflexionar a más de uno, especialmente a sus compatriotas.

"Vine a España cuando tenía 16 años. Fue una experiencia muy exótica: una lengua diferente, una cocina diferente, culturas diferentes...", ha expresado en una entrevista realizada en la revista Esquire, quien le otorgó en 2025 el galardón de Icono Global del Año de los premios Esquire Hombre del Año, en reconocimiento de su trayectoria y su influencia con sus obras.

Antes de su llegada a España, tal y como ha señalado, nunca había salido a bailar por los EEUU. "Cada noche íbamos a ese lugar en Gijón llamado Tik. O El Jardín. Bailábamos con Mecano, con quien queríamos. Había mucha música americana también. Los secretos, Déjame... Todavía puedo cantar toda la canción. Recuerdo todas esas canciones", ha afirmado.

Lo que realmente aprendió Dan Brown en España

Dan Brown ha confesado que lo que realmente aprendió durante su estancia en España fue "cómo relajarse por un momento y disfrutar de la vida". Lo achaca especialmente a las comidas, que describe como "muy largas": "La comida es para disfrutar, la familia es para disfrutar. Fue una muy buena lección para mí".

Por otro lado, ha descrito que su situación era como un "romántico sin esperanza", ya que se "enamoraba" cada diez minutos: "Todo el mundo es tan lindo, todo el mundo es tan hermoso. Eres un niño. Y tenía muchos buenos amigos".

Además, también ha revelado que por España se volvió alguien muy apasionado por la música: "Me encanta Paco de Lucía, nunca aprendí a hacer el aplauso". "No puedo hacerlo, pero niños de cinco años lo hacen perfectamente". ha añadido.

Qué le ha influenciado más

En el discurso que dio hace un año al recoger el citado premio, también desveló qué le ha influenciado más de la cultura española. Al final, acabó haciendo tres menciones. "Creo que esperaba que dijera Cervantes, Picasso, García Lorca... Pero le dije la verdad. Le dije que las tres cosas que más me gustaban en aquellos años eran Mecano, Emilio Butragueño y los churros con chocolate", contó, sobre una conversación con un periodista.