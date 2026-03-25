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Juanma Moreno tira de su "libro de estilo" en precampaña y no necesita ni mencionar a Jorge Azcón para dejarle señalado por sus palabras
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Juanma Moreno tira de su "libro de estilo" en precampaña y no necesita ni mencionar a Jorge Azcón para dejarle señalado por sus palabras

El presidente andaluz ha dedicado numerosas menciones indirectas críticas a María Jesús Montero, pero ha reclamado "respeto" tras escuchar las declaraciones del presidente aragonés sobre su "atractivo".

Miguel Fernández Molina
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Juanma Moreno mira a Jorge Azcón durante una comparecencia de los dos presidentes regionales
Juanma Moreno mira a Jorge Azcón durante una comparecencia de los dos presidentes regionalesEuropa Press via Getty Images

Llegó el momento de Andalucía. Juanma Moreno lo hizo oficial y desde entonces, la comunidad ha activado su modo electoral. A falta de algo menos de dos meses para las elecciones andaluzas del 17-M, la precampaña ya está a pleno funcionamiento. Y el presidente de la Junta no ha tardado en tirar de su "libro de estilo".

Con todos los sondeos pronosticando una victoria clara del PP, Juanma Moreno lucha por mantener la mayoría absoluta. Y para lograrlo ha presentado a su partido, el PP andaluz, las 'bases' de la que será su campaña. Orgullo, esfuerzo, entrega y buenas formas han sido ideas constantemente en boca del mandatario regional ante sus militantes y seguidores. 

Siempre fiel a un estilo más cuidado que otros protagonistas políticos e incluso que compañeros suyos como Díaz Ayuso, Moreno ha pedido a los miembros del PP-A que "no perdamos el libro de estilo". "Otros que se sienten poderosos que hagan lo que quieran; nosotros a lo nuestro", ha ironizado —podemos intuir sin mucho esfuerzo— sobre las declaraciones de María Jesús Montero y su 'importancia' como "mujer con más peso político". 

A la candidata socialista y ya inminente ex vicepresidenta primera del Gobierno le ha dedicado varias menciones implícitas, con referencias veladas sobre su 'vuelta' a Andalucía y sobre el modelo de campaña del PSOE-A.

"Tenemos la conciencia tranquila de que hemos trabajado como el que más, salgamos a la calle con la cabeza alta por lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. No entremos a la campaña de Ferraz. El sanchismo lo inunda todo y solo sabe salir desde la división y la confrontación", ha proseguido.

Pero su 'mitin' orgánico no ha ido dirigido únicamente hacia María Jesús Montero. De hecho, ha acabado por echarle un capote, también velado, tras el desafortunado comentario de Jorge Azcón sobre Montero, Pilar Alegría y los "atractivos físicos" de las dos candidatas socialistas. Sus palabras provocaron el inmediato reproche de las dos afectadas, de políticos de otro signo y es fácilmente identificable también el de Juanma Moreno.

Sin necesidad de mencionar tampoco al presidente aragonés en funciones y compañero de filas en el Partido Popular, el líder andaluz ha pedido con claridad a los suyos "máximo respeto a todos y cada uno de nuestros adversarios, empezando por los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía". 

"Esa es nuestra forma de entender la política y es la que vamos a seguir practicando", ha culminado antes de reclamar un largo 'último esfuerzo' porque "esto no está ganado".

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

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Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

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Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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