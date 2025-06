Julia Otero usa una palabra de lo más gruesa para definir la comentada escena de Ayuso

La periodista Julia Otero se ha pronunciado este sábado desde su programa de Onda Cero, Julia en la Onda, sobre la escena que protagonizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Conferencia de Presidentes que se celebró este viernes en el Palau de Pedralbes, en Barcelona.

Al inicio del programa, la presentadora ha anunciado una entrevista al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, horas después de todo el lío con la dirigente madrileña. "Mucho no habrá dormido hoy, porque ayer fue anfitrión de esa Conferencia de Residentes, no sé cómo llamarle", ha contado.

"Podrá explicar todo lo que ocurrió. Espantada de Ayuso, incluida. Que, al parecer, aún no ha entendido que en España hay cuatro lenguas oficiales", ha defendido la periodista a primer ahora.

Al entrevistar minutos más tarde a Illa, Julia Otero le ha pedido que contara "cómo fue ese momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid se levanta y se va". "Todos sabíamos que la amenaza la había formulado Ayuso antes. 'A la que hablen en una lengua que no sea español me levanto y me voy, no voy a usar el pinganillo'. ¿Notó usted incomodidad?", ha cuestionado.

Illa ha recordado que fue la única dirigente que se levantó y lo ha calificado como "un error". "Tenemos un patrimonio que nos enriquece, nos fortalece y en esta clave hay que entenderlo. Respeto lo que hizo, pero se equivocó. Pongo en valor que el resto de dirigentes autonómicos se quedaron", ha expuesto.

La dirigente madrileña fue protagonista a su llegada a la Conferencia de Presidentes, por su frío saludo al anfitrión, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otra de las imágenes destacadas ha sido su rifirrafe con la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando iba a saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con dos besos. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, García fue a saludar "con normalidad institucional" a Ayuso y ella le dijo algo de "no querer saludar a una asesina", obligando a intervenir a Protocolo.

Pero también lo fue durante la reunión. Ayuso cumplió con su promesa y se levantó de la mesa tras ver que tanto el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, como el lendakari, Imanol Pradales, intervinieron en catalán y euskera, respectivamente.

"Considero que es un disparate hablar en español en el pasillo durante el café y luego ponerse un pinganillo para tratar aquí los temas de todos los españoles", aseguró la dirigente madrileña durante su turno de palabra.

