Julia Otero se refiere en estos términos a los que pitan a Pedro Sánchez en el desfile del 12 de octubre

Desde hace unos años, el 12 de octubre se ha convertido, también, en un enfrentamiento político entre partidos, tanto por problemas internos de España como por la propia concepción de la celebración, para políticos como Gabriel Rufián el Día de la Hispanidad se celebra "un genocidio".

En Onda Cero, Julia Otero ha amanecido dando las gracias a todos los que participan en el desfile que, como cada año, comanda el rey Felipe VI. "Buenos días y muy especialmente a soldados, coroneles, sargentos, generales....", ha empezado diciendo.

"Buenos días a todos los que han tocado diana ya porque el desfile empieza a las 12:00. Mover a las tropas requiere mucha intendencia y hoy seguro que han amanecido muy temprano todos sus participantes. A saber, 3.300 hombres, 500 mujeres, sumen también 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos, 39 motos, 230 caballos, 6 perros y una cabra", ha señalado Otero.

Y aquí ha tenido un mensaje para los que pitan e insultan a Pedro Sánchez, a los que ha llamado "ultras": "Los ultras insultarán, como de costumbre, al presidente del Gobierno. La oposición dirá que eso es libertad de expresión y no las banderas de Palestina en los centros públicos".

Y la frase final tampoco es un tema menor: "Sea como sea, muy feliz día nacional a toda la buena gente, esa que no necesita la zafiedad, el insulto y la mala educación para defender sus legítimas ideas".

Las palabras de Otero fueron un vaticinio porque, efectivamente, sobre todo al inicio de los actos, cuando sonó el himno de España, se escucharon pitos y abucheos contra el presidente y algún que otro "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Además, tras sonar el himno también se produjo otra anécdota. Se trata de la risa que mostró la infanta Sofía nada más dejar de sonar y que ha llamado bastante la atención. De hecho, en sectores de la derecha mediática tuitera han dejado caer que se reía de los pitos al presidente, algo que no se puede demostrar.