Julia Otero sienta cátedra con estas palabras sobre la utilización de la palabra "genocidio" en Gaza

La periodista Julia Otero ha sido tremendamente rotunda sobre la utilización de la palabra "genocidio" para hablar de lo que Israel está haciendo en Gaza. Y su opinión se ha convertido en uno de los momentos más difundidos del fin de semana.

En un momento de su programa de Onda Cero, la presentadora ha destacado que "según el último barómetro del Real Instituto Elcano, el 82% de los españoles llama genocidio a lo que el Gobierno de Israel está haciendo a los palestinos".

"En el 82% cabe mucha gente. Cabemos los de derecha y los de izquierda; los vascos y los andaluces y todos los demás; los altos y los bajos; los rubios y los morenos. En el 82% habrá gente con pasta y otra muy humilde. Algunos serán políglotas, otros monolingües. Unos tendrán un cochazo de gama alta; otros ni una bici", enumera.

"Están los calvos y los que tienen más pelo que El Puma. Habrá lectoras empedernidos y quienes no cogen un libro. Amantes del chuletón y veganos. Entusiastas de la Navidad y haters de la Navidad. Los que aparcan bien y los que aparcan de oído. El 82% es tanta gente que están los sanos y los enfermos, los taxistas y sus clientes, los que hacemos radio y quienes la escuchan...", prosigue.

"El 82% somos muchos españoles", insiste antes de dejar muy claro: "Muy buenos días a toda esa buena gente, gente de su padre y de su madre, cada uno con su historia, sus ideas y sus circunstancias que, sin embargo, se han puesto de acuerdo en llamar genocidio al genocidio".

El sondeo del Real Instituto Elcano, que ha sido elaborado a partir de más de mil entrevistas realizadas entre los días 19 y 25 de mayo de 2025, recoge opiniones respecto al conflicto histórico entre Israel y Palestina, aumentando la opinión de que Israel es la principal responsable de que este conflicto siga existiendo tras más de siete décadas.

En concreto, ha aumentado en 11 puntos el número de personas que considera que Israel comete un genocidio en Gaza, ya en este mismo sondeo realizado en 2024 el 71% compartía esta opinión. Segregados por ideología, un 97% de los votantes de izquierdas y un 85% de los de centro comparten esta afirmación, frente al 62% de los españoles que se consideran de derecha.