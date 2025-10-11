Justo cuando no puede tener más gastos este mes llega su madre con "enormes noticias"

La mayoría llega justo a final de mes e, incluso, mucho antes. La inflación hace mella en una generación que afronta a duras penas un futuro cada vez más incierto. En ocasiones, sin embargo, hay personas que llevan con humor los apuros y son capaces de sacar una sonorisa.

Este es el caso de la usuaria de X @kndlxld, quien ha compartido en la red social que no puede "tener más gastos grandes este mes". Sin embargo, a continuación ha agregado: "Mi madre con enormes noticias".

Junto a estas palabras ha publicado una captura del mensaje que le envió su madre. "Se cayó y tiró al piso tu tele. Él no se lastimó ni nada, pero la tele se hizo mierda la pantalla", se puede leer en él. La publiación ha acumulado en dos días más de 49.000 me gusta y numerosos comentarios.

Tras este mensaje, muchos usuarios se han preguntado quién es "él". "Necesito saber si 'él' es un gato o un humano, por favor", ha comentado uno. A lo que la usuaria ha respondido que su padre.

"Mi papá. Estaba subido a una silla limpiando el aire, pisó mal y se agarró del televisor para no golpearse. El televisor me importa cero, por suerte él está bien", ha constestado resolviendo así la duda.