Karina se pronuncia con una claridad plausible sobre lo que está pasando con los jóvenes y las redes sociales

La cantante Karina ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que se ha pronunciado con una claridad tremenda sobre lo que cree que está pasando con los jóvenes y las redes sociales.

Al ser preguntada sobre los comportamientos machistas que ha vivido en su carrera, la artista ha asegurado que "se aprovecharon" de ella "económicamente". "Eso lo doy por hecho. Vendí cientos de miles de discos en España y Latinoamérica y lo que liquidaba por las ventas no se ajustaba a esa realidad. Pero entonces no tenía edad para meterme en eso", ha explicado.

"Contenta estaba con que me grababan y me promocionaban. De lo otro, algún manolarga me ha querido meter mano, pero no ha podido. Yo les decía: 'Quita, que me estás sofocando", ha contado.

Karina ha explicado que no ha tenido grandes problemas, "gracias a Dios". "No he tenido grandes problemas, gracias a Dios. A mí me gustaba cantar, pero nunca estuve dispuesta a cualquier cosa por hacer realidad mi sueño", ha asegurado.

"Un empresario me dijo: 'Te toco las tetas y te doy un trabajo'. Le respondí: 'Usted no me toca las tetas y se queda con su trabajo'. Había muchos hombres que intentaban aprovecharse y algunos lo conseguían", ha expuesto.

Tras ello, Karina ha defendido que ese machismo "no está al 100% superado" y considera que "estamos todavía en la lucha". Algo que ha dicho, antes de mencionar el que considera uno de los grandes riesgos en esta pelea. "Ahora me preocupan las redes sociales. Veo mucha violencia en las redes y eso no es bueno para la gente joven", ha reconocido.