Karlos Arguiñano cuenta lo que le pasó al ir a comer en un restaurante de Madrid y desata las reacciones

El cocinero Karlos Arguiñano ha desatado multitud de comentarios al contar dónde y cómo comió en su viaje a Madrid la semana pasada para aparecer en El Hormiguero.

En un momento de su programa de Antena 3, el chef ha explicado: "Estuve la semana pasada en El Hormiguero y comiendo en restaurantes. Uno al ir y otro al volver. Y acerté en los dos. Acerté en los dos".

"Al ir comí en El Filandón en Madrid. Una familia.... estos son los de Pescaderías Coruñesas y son una familia encantadora. Tienen cuatro o cinco restaurantes en Madrid. El Lhardy, El Pescador, O Pazo, Filandón y tienen otro más que no me acuerdo el nombre", ha especificado. Y son muchos los que en los comentarios le han dicho cuál es ese otro local: Desde 1911.

"Comimos en El Filandón, fantástico. Tienen un jardín amplio. Muchísima gente, muy bien servicio y son encantadores. Una parrilla... a los que os guste el pescado a la parrilla en Madrid tranquilamente a Filandón. Vais a triunfar. Unos arroces, un jamón... todo bueno", ha señalado Arguiñano.

"Y luego a la vuelta de El Hormiguero, al día siguiente, hicimos una parada. Lo suelo decir más de una vez: a mí me gusta El Alameda en Fuenmayor, muy cerquita de Logroño capital. Te tienes que desviar un poquito, pero merece la pena", ha avisado.

"El Alameda es uno de mis restaurante preferidos en España. Qué maravilla de cocina la de Esther. Te mando un saludo muy cariñoso porque eres un 10 de cocina y tu marido, Tomás, parrillero. Otro sitio, este es pequeño, pero se come como en el cielo. Yo a todos los que les he llevado todos han vuelto. No hay ninguno que no haya vuelto", ha insistido.