Katy Perry se electrocuta en pleno concierto y muchos fans le dicen que ya es hora de terminar la gira

La gira mundial de Katy Perry, The Lifetimes Tour, ha acaparado titulares en los medios de comunicación en las últimas semanas. Este miércoles, la cantante ha vuelto a sufrir un susto. En las imágenes de la escena, compartidas por múltiples usuarios en redes sociales, se puede ver como la artista sufre una descarga eléctrica en pleno concierto.

Tal y como se puede apreciar en una de las publicaciones de la red social X (antes Twitter), todo ocurrió cuando la cantante estadounidense se disponía a subir a una estructura futurista. En el momento de conectarse al sistema, Perry parece sufrir una leve descarga eléctrica, y aunque, visiblemente, queda sorprendida, consigue recuperarse y continuar con normalidad su show.

Esta no es la primera vez que la estadounidense sufre un accidente en pleno concierto. Hace unas semanas, durante una de sus citas en la ciudad de San Francisco, la cantante, por poco, no cae al vacío desde una mariposa por la que paseaba por los aires. Todo ello, a causa de un fallo en el sistema de transporte.

Muchos de sus fans se han animado a comentar este último accidente de la cantante, e incluso algunos han dejado en el aire que ya es hora de terminar la gira. "Es el momento de decirle, 'bueno, a disfrutar del dinero y de la familia. Es tiempo de descansar", comenta un internauta. "Se ha salvado de unas cuantas de milagro", bromea otra. "Que alguien le diga que revise todo, no puede ser que siempre esté al borde de la muerte".

Aunque algunos comentarios han sido negativos, otros han querido elogiar y mandar ánimos a Perry. "Ella te convierte cualquier cosa en espectáculo", asegura una fan. "Pobrecita, ha aguantado tanto en esta gira", opina otra.