Kiko Veneno recuerda lo que hizo cuando se murió Franco y deja bastante claro el sentir de muchos en aquel momento

El músico Kiko Veneno, distinguido entre otros premios con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2009 y el Nacional de Músicas Actuales, ha recordado lo que hizo el día de noviembre de 1975 en que murió Franco y que representa el sentimiento que muchos tenían en aquel momento.

"Estaba en Sevilla", ha explicado en La Sexta Columna, el programa que se emite todos los viernes por la noche en La Sexta. "Estábamos esperando con el champán en la nevera. Y esa mañana cuando lo supimos, porque se murió por la noche como todos los vampiros, nos levantamos por la mañana y esa mañana desayunamos con champán. Con cava", ha afirmado.

Luego, en tono más de broma, ha señalado: "Ya Franco me vio venir y dijo: 'Uy, me voy a morir ya porque la historia de España va a ser muy chunga de ahora en adelante. Me voy a morir antes de que empiecen los hippies estos a cantar y el disco de Veneno no lo quiero ni escuchar".

El testimonio de Kiko Veneno recuerda al de otro músico, Enrique Villarreal, más conocido como 'El Drogas', que fue líder de la reconocida banda Barricada, quien también ha recordado lo que hizo aquel día del que están a punto de cumplirse 50 años.

'El Drogas': "Fue un día acojonante"

'El Drogas' tenía 16 años aquel 20 de noviembre y ha recordado que "la noche que se dio oficialmente por muerto a Franco" él estaba "haciendo quinto de Bachiller".

"Fue un día acojonante porque en los periódicos salía en primera página 'Franco ha muerto'. Lo que dijo el Arias Navarro, que fue el carnicerito de Málaga", ha recordado el músico en un vídeo que ha distribuido la cuenta de Instagram lanochequemuriofranco.

"Era interesante que el dictador dejase ya de funcionar"

"Estuve celebrando la historia. Tanto con los compañeros de clase, porque entonces ya surgía el Comité Estudiantil navarro y otro tipo de asociaciones de izquierda relacionadas con la enseñanza, como en casa, porque mis padres vienen de la historia obrera y era interesante que el dictador dejase ya de funcionar", ha señalado 'El Drogas'.

El 50 aniversario de la muerte del dictador se celebrará en medio de un debate sobre el franquismo que se ha abierto con uno de los últimos estudios del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja que para 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos"