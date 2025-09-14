La abuela de su novio le regala un libro y le deja una nota a boli que es de Premio Nobel de Literatura

Hoy, en historias bonitas de leer, está de la lectora Laura Espi, que ha contado una historia que le ha sucedido con la abuela de su novio, con quien, maravillosamente, ha tenido una gran conexión gracias a la literatura. Le ha regalado un libro—y qué libro— con una nota que ha arrasado en X (@_lauraespi_).

"La abuela de mi novio—con quien tengo una gran conexión gracias a la literatura— me regaló hoy, por mi cumpleaños que fue hace dos semanas, un ejemplar de este libro tan especial para ella—y un marcapáginas que me hizo de ganchillo—. ¿Lo habéis leído?", expresó en el tuit, que ha acumulado casi un millón de visualizaciones y más de 43.000 'me gusta' en menos de 12 horas.

La nota decía lo siguiente: "Laura, ¡muchas felicidades! Deseo que disfrutes de este libro, como lo hice yo cuando tenía más o menos tu edad. Te abrazo con mi corazón, preciosa". Como remate, el dibujo de una flor.

El libro era uno de los clásicos de la literatura argentina, Boquitas pintadas, de Manuel Puig, que, tal y como narra la sinopsis, la historia sigue a un donjuán, Juan Carlos Etchepare, cuyo oficio es pasar el tiempo entre tres mujeres, pero que enferma de tuberculosis y, mientras permanece interno, Puig expone las relaciones humanas y el valor "de los lazos afectivos frente a los vínculos establecidos por el deseo".

Las reacciones se cuentan por miles y una de las más sonadas ha sido la respuesta de @milagaguirre: "Dios, ojalá te cases con su nieto, porque si no nos van a romper el corazón a medio país". Para calmar las aguas de los que han apreciado esta historia, Laura ha dejado claro que llevan seis años, prácticamente desde la adolescencia, y que cruzan los dedos por ello.

"Qué belleza, siempre he pensado que las personas que te regalan un libro que para ellos ha sido importante es como un pedacito de su alma, un pedacito de ellos en ese momento. Y muchas felicidades", ha respondido la usuaria @Daniazult.