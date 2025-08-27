La actriz Luisa Martín se define políticamente y deja una frase sobre la cultura para que se estudie en colegios

La actriz Luisa Martín ha estado en el programa El círculo, del periodista Euprepio Padula, donde ha hablado abiertamente de su ideología política y de la relación que tiene con la cultura.

Padula le ha preguntado si considera que la cultura es de izquierdas y la actriz, conocida entre otros papeles por ser la Juani en Médico de Familia, le ha dicho claramente que no tiene por qué.

"La cultura tendría por encima... la cultura, la sanidad, la educación. Estas tres cosas, a ver si se convencen, tendrían que estar por encima de la ideología política", ha afirmado. "Ya me gustaría", le ha espetado Padula.

Sobre su propia ideología ha dicho que se considera "una patriota de izquierdas" porque "amo profundamente a mi país": "Amo profundamente a la gente de este país, amo profundamente a los artistas de este país".