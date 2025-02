La actriz Mamen García da una breve pero directísima frase sobre el juez Carretero

La actriz Mamen García ha sido escueta, pero muy clara, a la hora de hablar de todo lo sucedido con el juez Adolfo Carretero, el magistrado que instruye el conocido 'caso Errejón' tras revelarse y filtrarse las declaraciones del exportavoz de Sumar y Elisa Mouliaá y las polémicas preguntas y tono utilizado durante el interrogatorio.

Lo ha hecho en una entrevista concedida a El Diario, en la que también ha hablado de la nueva obra en la que participa, Caperucita en Manhattan, dirigida por Lucía Miranda y basada en el libro de Carmen Martín Gaite.

Todo ha surgido cuando le han mencionado que ha visto a España crecer, viendo cómo ha cambiado la situación de la figura femenina en nuestra sociedad. Preguntada sobre qué le sigue molestando de ella, ha dejado una respuesta cortita y al pie: "Me siguen jodiendo los ineptos, como el inepto del juez Adolfo Carretero que interrogó a Elisa Mouliaá en el caso Errejón".

"Que este señor siga activo en el siglo XXI me parece mentira, pero parece que conviene", ha añadido la también actriz de doblaje. También ha mencionado su preocupación por el "retroceso que estamos viviendo" y que desde hace años ve que la gente parece "meterse en el caparazón".

"No hay apertura, y se lo digo yo que viví los ochenta. La gente joven está todo el día con el móvil, no saben que existe el mundo, solo lo que reciben en las redes. Además, hay gente que no quiere cambiar", ha expresado.