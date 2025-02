La alcaldesa de Porreres responde a las acusaciones de plagio de Meghan Markle: le hace esta invitación

PA Images via Getty Images

Es ya una de las noticias de la semana. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha sorprendido en las últimas horas al anunciar un cambio tanto en la imagen como en el nombre de la marca de su empresa de estilo de vida.

La empresa ya no se American Riviera Orchard. Su nuevo nombres es As Ever y con ella la mujer del príncipe Harry va a comercializar vajillas, ropa de cama o mermeladas, entre otros artículos de cosmética y papelería. Sin embargo, iba a ser la nueva imagen de la marca la que iba a traer cola.

Tal y como se muestra y han recogido diversos medios, Markle ha elegido para representar gráficamente una imagen que está formada por una palmera con dos colibríes volando a sus lados. La casualidad, o no, ha hecho que Porreres, un municipio mallorquín de menos de 6.000 habitantes, tenga en su escudo una palmera con dos golondrinas volando a sus costados. La única diferencia visible es que el emblema del pueblo balear tiene más tierra firme bajo la palmera.

A toda esta polémica ha respondido Xisca Mora, la alcaldesa de Porreres. En declaraciones a Vanitatis, de El Confidencial, ha definido todo lo que está pasando como "surrealista" y ha reconocido que al principio se lo han tomado "un poco a broma porque no entendíamos muy bien de dónde había salido y qué objetivo tenían copiando el escudo".

"Sabemos que Kyril de Bulgaria visita el pueblo asiduamente. A lo mejor son amigos y han coincidido, ha venido en secreto, le ha gustado tanto que ha decidido usar el escudo… No sé", ha afirmado irónicamente.

La regidora ha descrito a dicho medio que este emblema "representa la historia de la gente que ha vivido en el pueblo" y ha añadido que las entidades y asociaciones locales utilizan como imagen de patrocinio y colaboración. Sin embargo, sí que ha agradecido la exposición pública a nivel mundial que han conseguido por Markle: "Están hablando de nosotros en muchos lugares del mundo ahora mismo".

Mora también ha puesto el foco en que "en la portada de la web sale una palmera que es típica de aquí, de Mallorca, porque no se da en otro sitio", dato que todavía hace que aumente la posibilidad real de que haya sido un plagio, igual que el hecho de que en la web se comercialice con mermelada: "Nosotros tenemos la mejor del mundo, la de albaricoque. Si ella quiere comercializarla, los agricultores del pueblo estarán felices".

Además, la alcaldesa ha reconocido que "localizar a Meghan y Harry sería inviable" porque "se trataría de un proceso muy complejo que económicamente no se puede asumir". Por ello, se ha lanzado a hacerles una invitación a las fiestas patronales, que se celebran alrededor del 16 de agosto en honor a San Roc, para que sea la anfitriona.